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Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Takımda kalacak mı?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kiralık olarak gittiği sezonun ardından sarı kırmızılılara geri dönen Yusuf Demir olumlu sinyaller verdi. Ancak yabancı sınırı nedeniyle yeniden gönderilmesi gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk bu konuda kararını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 13:05 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 13:05
Galatasaray’da Yusuf Demir kararı! Takımda kalacak mı?

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Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’da Yusuf Demir kararı! Takımda kalacak mı?

Rakiplerine göre transfer dönemini daha durgun geçiren sarı kırmızılılar yabancı kontenjanını açmak için takımdan ayrılacak isimleri belirledi.

Galatasaray’da Yusuf Demir kararı! Takımda kalacak mı?

İlk ayrılık 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Mathias Ross oldu.

Galatasaray’da Yusuf Demir kararı! Takımda kalacak mı?

Sarı kırmızılılar genç stoperini şarta bağlı satın alma opsiyonu ile birlikte Çekya ekibi Sparta Prag'a kiraladı.

Galatasaray’da Yusuf Demir kararı! Takımda kalacak mı?

YUSUF DEMİR İÇİN KARAR VERİLDİ

Avusturya kampında göz dolduran Yusuf Demir için bu performansı yeterli olmayacak.

Galatasaray’da Yusuf Demir kararı! Takımda kalacak mı?

Avusturya Milli Takımı'nı tercih eden 21 yaşındaki gurbetçi, ancak 12 yabancıdan biri olarak sarı-kırmızılılarda kalabilir.

Galatasaray’da Yusuf Demir kararı! Takımda kalacak mı?

Kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Tete, Oliveira ve Dubois'e kulüp aranıyor.

Galatasaray’da Yusuf Demir kararı! Takımda kalacak mı?

Yabancı sağ bek ve 8 numara alacak sarı-kırmızılı takımda yer kalmayan Yusuf kiralık gönderilecek.

Galatasaray’da Yusuf Demir kararı! Takımda kalacak mı?

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