Galatasaray’da Yusuf Demir kararı! Takımda kalacak mı?

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Rakiplerine göre transfer dönemini daha durgun geçiren sarı kırmızılılar yabancı kontenjanını açmak için takımdan ayrılacak isimleri belirledi.
İlk ayrılık 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Mathias Ross oldu.
Sarı kırmızılılar genç stoperini şarta bağlı satın alma opsiyonu ile birlikte Çekya ekibi Sparta Prag'a kiraladı.
YUSUF DEMİR İÇİN KARAR VERİLDİ
Avusturya kampında göz dolduran Yusuf Demir için bu performansı yeterli olmayacak.
Avusturya Milli Takımı'nı tercih eden 21 yaşındaki gurbetçi, ancak 12 yabancıdan biri olarak sarı-kırmızılılarda kalabilir.
Kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Tete, Oliveira ve Dubois'e kulüp aranıyor.
Yabancı sağ bek ve 8 numara alacak sarı-kırmızılı takımda yer kalmayan Yusuf kiralık gönderilecek.