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20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Litvanya’ya mağlup oldu

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, son 16 turunda Litvanya’ya 79-63’lük skorla yenildi.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 00:19 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 00:19
20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Litvanya’ya mağlup oldu

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Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Litvanya ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar rakibine diş geçiremeyince 16 sayı farkla yenldi.

20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Litvanya'ya yenildi20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Litvanya'ya yenildi

Polsat Plus Arena'da oynanan mücadeleye Ay-yıldızlılar; Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Berk Can Akın, Mehmet Efe Demirel ve Melih Tunca beşiyle başladı. 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, parkeden 79-63'lük skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Litvanya'da 27 sayı üreten Paulius Murauskas oldu. Ay-yıldızlılarda ise Melih Tunca 22 sayı ile oynadı.

20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı klasman İsrail ile karşılaşacak20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı klasman İsrail ile karşılaşacak

KLASMAN MAÇLARI KALDI

Bu sonucun ardından organizasyonu klasman müsabakalarıyla tamamlayacak olan 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, İsrail ile karşı karşıya gelecek.

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