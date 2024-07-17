20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Litvanya’ya mağlup oldu

20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Litvanya'ya yenildi

Polsat Plus Arena'da oynanan mücadeleye Ay-yıldızlılar; Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Berk Can Akın, Mehmet Efe Demirel ve Melih Tunca beşiyle başladı. 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, parkeden 79-63'lük skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Litvanya'da 27 sayı üreten Paulius Murauskas oldu. Ay-yıldızlılarda ise Melih Tunca 22 sayı ile oynadı.