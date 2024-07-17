Galatasaray’da Yunus Akgün İtalya yolcusu!

Galatasaray
altyapısında yetişen ve 2018-19 sezonunda Fatih Terim ile A Takıma kadar yükselen Yunus Akgün
2021-22'de Adana Demirspor'a kiralanmış genç yetenek Vincenzo Montella
ile çok iyi bir çıkış yakalamıştı.
Yunus Akgün geçtiğimiz sezonu Leicester City'de geçirdi.
"KULÜP BUL" TALİMATI
Vincenzo Montella
yönetimindeki Adana Demirspor'da 34 maçta 8 gol 9 asist yapan Yunus Akgün
Leicester City'e kiralanırken, 24 yaşındaki futbolcunun İngiltere dönemi pek de istediği gibi geçmedi. Enzo Maresca'nın sadece 9 maçta ilk 11 şansı verdiği Yunus Florya'ya geri dönerken, milli oyuncunun Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz'ın arkasında kalmaya soğuk baktığı için menajerine 'bana kulüp bul' talimatı verdiği bildirildi.
EURO 2024 elemelerinde sadece Portekiz maçında görev alan Yunus Akgün için birçok Avrupa kulübü devreye girdi.
HELLAS VERONA DEVREDE
EURO 2024 elemelerinde sadece Portekiz maçında (70 dakika) görev alan Yunus Akgün
için birçok Avrupa kulübü devreye girerken, yetenekli ismin Serie A'da oynamayı kafasına koyduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'ni 13.sırada bitiren Hellas Verona'nın Yunus için Galatasaray
'la görüşmelere başladığı ifade edilirken, Marco Baroni'den koltuğu devralan Paolo Zanetti'nin bu transfere onay verdiği kaydedildi.