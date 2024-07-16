SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İngiltere'de Gareth Southgate dönemi sona erdi

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Gareth Southgate'in görevinden ayrıldığını açıkladı. Southgate yönetiminde İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda yarı final, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynarken, son iki Avrupa Şampiyonası'nda ise final oynama başarısı gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 15:03 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 15:03
İngiltere’de Gareth Southgate dönemi sona erdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) finalde İspanya'ya 2-1 kaybederek turnuvayı ikinci olarak tamamlayan İngiltere'de Teknik Direktör Gareth Southgate, görevinden ayrıldı.

İngiltere Futbol Birliği İcra Kurulu Başkanı Mark Bullingham, konuyla ilgili yayımladığı mesajda, Southgate'in İngiltere futbolunun geleceği için sağlam temeller attığını belirterek, teşekkür etti.

Gareth Southgate İngiltere ile kupa kazanamadı.Gareth Southgate İngiltere ile kupa kazanamadı.

Gareth Southgate ise veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gururlu bir İngiliz olarak, İngiltere için oynamak ve İngiltere'yi yönetmek benim için hayatımın onuruydu. Bu benim için her şey demekti ve ben de her şeyimi verdim. Ama artık değişim ve yeni bir sayfa açma zamanı. Pazar günü Berlin'de İspanya'ya karşı oynadığımız final İngiltere teknik direktörü olarak son maçımdı."

Southgate yönetiminde İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda yarı final, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynarken, son iki Avrupa Şampiyonası'nda ise final oynama başarısı gösterdi.

Kylian Mbappe resmen Real Madridde!Kylian Mbappe resmen Real Madridde!
Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de!

SON DAKİKA