İngiltere’de Gareth Southgate dönemi sona erdi

Gareth Southgate İngiltere ile kupa kazanamadı.



Gareth Southgate ise veda mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Gururlu bir İngiliz olarak, İngiltere için oynamak ve İngiltere'yi yönetmek benim için hayatımın onuruydu. Bu benim için her şey demekti ve ben de her şeyimi verdim. Ama artık değişim ve yeni bir sayfa açma zamanı. Pazar günü Berlin'de İspanya'ya karşı oynadığımız final İngiltere teknik direktörü olarak son maçımdı."



Southgate yönetiminde İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda yarı final, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynarken, son iki Avrupa Şampiyonası'nda ise final oynama başarısı gösterdi.