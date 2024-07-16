Kylian Mbappe resmen Real Madrid’de!

İmza törenine başkan Florentino Perez katıldı. HER YER 9 NUMARA Öte yandan Mbappe'nin eflatun beyazlı takımda 9 numarayı giyeceğinin açıklanmasının ardından forma satışları da hız kazandı. Real Madrid taraftarları formalarının arkasına 9 numara Mbappe yazdırmaya başladı. Satışa çıkarılan formalar da yok satıyor.

Taraftarlar Mbappe formalarına akın etti.

FORMASI 170 EURO



İspanya ve tüm dünyada Real Madrid'i yakından takip eden taraftarlar Kylian Mbappe formalarına hücum ediyor. Mbappe'nin 9 numaralı formaları 170 eurodan satılıyor. Taraftarlar için ayrıca üretilen formalar ise 120 Euro'dan satışa sunuluyor.