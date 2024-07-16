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Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de!

Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe, İspanyol deviyle resmi sözleşme imzaladı. İlk olarak sağlık kontrolünden geçen Mbappe, İspanyol deviyle Santiago Bernabeu Stadı'nda resmi sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 12:58 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 13:00
Kylian Mbappe resmen Real Madrid’de!

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Real Madrid'e transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe, İspanyol devine imzayı attı.

İlk olarak sağlık kontrolünden geçen Mbappe, İspanyol deviyle Santiago Bernabeu Stadı'nda resmi sözleşme imzaladı.

İmza törenine başkan Florentino Perez katıldı.İmza törenine başkan Florentino Perez katıldı.

HER YER 9 NUMARA

Öte yandan Mbappe'nin eflatun beyazlı takımda 9 numarayı giyeceğinin açıklanmasının ardından forma satışları da hız kazandı. Real Madrid taraftarları formalarının arkasına 9 numara Mbappe yazdırmaya başladı. Satışa çıkarılan formalar da yok satıyor.

Taraftarlar Mbappe formalarına akın etti.Taraftarlar Mbappe formalarına akın etti.
FORMASI 170 EURO

İspanya ve tüm dünyada Real Madrid'i yakından takip eden taraftarlar Kylian Mbappe formalarına hücum ediyor. Mbappe'nin 9 numaralı formaları 170 eurodan satılıyor. Taraftarlar için ayrıca üretilen formalar ise 120 Euro'dan satışa sunuluyor.

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