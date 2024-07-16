Hansi Flick’ten Galatasaray’a transfer müjdesi! Tüm sorun çözülüyor

Galatasaray'da bir diğer aday ise Zenit'te forma giyen Wendel olduğu öğrenilmişti, ancak Rus ekibinin astronomik bonservis beklentisi bu transferi de çıkmaza sokuyor.

Galatasaray bu transferlerle ilgilenirken bir yandan da İspanya'dan müjdeli bir haber aldı.

SÜRPRİZ GÖRÜŞME Barcelona'da forma giyen ve her transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan ile Katalan kulübünün yeni teknik direktörü Hansi Flick bir görüşme gerçekleştirecek.

İSPANYOLLAR DUYURDU



İspanyol Sport'ta yer alan habere göre; mali sorunlarla boğuşan Barcelona'da maaş bütçesini daraltmak için bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor.