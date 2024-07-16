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Hansi Flick'ten Galatasaray'a transfer müjdesi! Tüm sorun çözülüyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, orta saha arayışları da sürüyor. Listedeki isimlerden bir türlü istenen yanıtı alamayan Aslan'a müjde Hansi Flick'ten geldi. Öyle ki, Alman teknik adamın gözden çıkardığı yıldız, Galatasaray'ın tüm problemlerini çözecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 17:56 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 17:56
Hansi Flick’ten Galatasaray’a transfer müjdesi! Tüm sorun çözülüyor

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, şimdiye kadar Michy Batshuayi dışında bir oyuncuyu renklerine bağlayamadı.

Hansi Flick’ten Galatasaray’a transfer müjdesi! Tüm sorun çözülüyor

Taraftarlar da bu durumdan dolayı sosyal medyada yönetime tepki gösteriyor.

Hansi Flick’ten Galatasaray’a transfer müjdesi! Tüm sorun çözülüyor

Orta sahaya yıldız bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray'da adaylardan biri Manchester United forması giyen Scott McTominay'di, ancak oyuncunun yüksek maliyeti bu transferin gerçekleşmesini engelledi.

Hansi Flick’ten Galatasaray’a transfer müjdesi! Tüm sorun çözülüyor

Galatasaray'da bir diğer aday ise Zenit'te forma giyen Wendel olduğu öğrenilmişti, ancak Rus ekibinin astronomik bonservis beklentisi bu transferi de çıkmaza sokuyor.

Hansi Flick’ten Galatasaray’a transfer müjdesi! Tüm sorun çözülüyor

Galatasaray bu transferlerle ilgilenirken bir yandan da İspanya'dan müjdeli bir haber aldı.

Hansi Flick’ten Galatasaray’a transfer müjdesi! Tüm sorun çözülüyor

SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Barcelona'da forma giyen ve her transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan ile Katalan kulübünün yeni teknik direktörü Hansi Flick bir görüşme gerçekleştirecek.

Hansi Flick’ten Galatasaray’a transfer müjdesi! Tüm sorun çözülüyor

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanyol Sport'ta yer alan habere göre; mali sorunlarla boğuşan Barcelona'da maaş bütçesini daraltmak için bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor.

Hansi Flick’ten Galatasaray’a transfer müjdesi! Tüm sorun çözülüyor

Alman tekink adam da yıldız oyuncuya takımdan ayrılmak isterse kolaylık sağlayabileceğini açıklayacak.

Hansi Flick’ten Galatasaray’a transfer müjdesi! Tüm sorun çözülüyor

Öte yandan Hansi Flick, İlkay Gündoğan'a takımda kalması halinde ilk 11 değil yedek oyuncu statüsünde olacağını da bildirecek.

Hansi Flick’ten Galatasaray’a transfer müjdesi! Tüm sorun çözülüyor

Bu gelişmelerin ardından harekete geçen Galatasaray, Hansi Flick ve İlkay Gündoğan arasında yapılacak görüşmenin neticesine göre harekete geçecek.

Hansi Flick’ten Galatasaray’a transfer müjdesi! Tüm sorun çözülüyor

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