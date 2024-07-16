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Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, yüksek maaş beklentisi olan Rabiot'dan vazgeçmişti. Aslan'ın ilgilendiği diğer yıldızın ise Barcelona'ya yakın olduğu yazıldı. İşte İspanyol medyasında yansıyan o haber ve detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 16:39 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 16:39
Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

Çalışmalarına Avusturya'da devam eden sarı kırmızılılar, şu ana dek oynadığı iki hazırlık karşılaşmasından da mağlup ayrıldı.

Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

İlk maçında Lask Linz'e 3-2 mağlup olan Aslan, Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenildi.

Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

Oynanan karşılaşmalarda Galatasaray'ın takım savunmasındaki eksikliği dikkat çekerken, Batshuayi'nin bitiricilik sıkıntısı da teknik heyeti düşündürdü.

Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

AYRILIKLAR BAŞLAYACAK

Hazırlık maçları skorlardan bağımsız bazı isimlerin geleceklerinin de belirlenmesini sağlıyor.

Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

Yabancı sınırının 12'ye düşecek olması nedeniyle, sarı kırmızılılar birçok isimle yollarını ayıracak.

Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

OLIVEIRA'DAN RET

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ilk isim Sergio Oliveira. 2.75 milyon euro yıllık maaşı bulunan Portekizli oyuncu, Okan Buruk'un planlarında yer almıyor. Oliveira'nın Braga'dan kendisine gelen teklifi de reddettiği öğrenildi.

Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

YUSUF DEMİR SORU İŞARETİ

Lask Linz maçında göze hoş gelen futbol oynayan Yusuf Demir, kafaları karıştırdı. Okan Buruk mental olarak güçlü döndü dese de, yabancı sınırı nedeniyle kiralık gönderilmesi planlanıyor.

Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

TETE SIKINTISI

Shakhtar'dan olaylı bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Tete, bekleneni veremedi. Brezilyalı yıldız için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak olsa da aldığı yüksek maaş ilgili kulüplerin geri çekilmesine neden oluyor.

Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

ZAHA İÇİN TEKLİFLER DİNLENECEK

Yine Tete gibi büyük beklentilerle transfer olduğu Galatasaray'da bekleneni veremeyen Zaha'nın da ayrılığı yakın ihtimal. Fildişili yıldız için gelecek teklifler dinlenecek.

Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

DUBOIS TRANSFERE BAĞLI

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da, transferlerin gerçekleşmesi durumunda Leo Dubois ile de vedalaşılacak.

Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

TRANSFERDE KÖTÜ HABER

Orta saha transferi için arayışlarını yoğunlaştıran Galatasaray'da gündeme Zenit forması giyen Wendel gelmişti.

Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

İspanyol basının haberine göre Barcelona, transfer listesinin ilk sırasına Brezilyalı yıldızı yazdı.

Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

Zenit'in 20 milyon euroluk teklife 'evet' diyeceğinin altı çizilirken, transferde Galatasaray'ın da ısrarcı olduğu belirtildi.

Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

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Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha
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