Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

TETE SIKINTISI

Shakhtar'dan olaylı bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Tete, bekleneni veremedi. Brezilyalı yıldız için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak olsa da aldığı yüksek maaş ilgili kulüplerin geri çekilmesine neden oluyor.