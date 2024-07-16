Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Çalışmalarına Avusturya'da devam eden sarı kırmızılılar, şu ana dek oynadığı iki hazırlık karşılaşmasından da mağlup ayrıldı.
İlk maçında Lask Linz'e 3-2 mağlup olan Aslan, Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenildi.
Oynanan karşılaşmalarda Galatasaray'ın takım savunmasındaki eksikliği dikkat çekerken, Batshuayi'nin bitiricilik sıkıntısı da teknik heyeti düşündürdü.
AYRILIKLAR BAŞLAYACAK
Hazırlık maçları skorlardan bağımsız bazı isimlerin geleceklerinin de belirlenmesini sağlıyor.
Yabancı sınırının 12'ye düşecek olması nedeniyle, sarı kırmızılılar birçok isimle yollarını ayıracak.
OLIVEIRA'DAN RET
Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ilk isim Sergio Oliveira. 2.75 milyon euro yıllık maaşı bulunan Portekizli oyuncu, Okan Buruk'un planlarında yer almıyor. Oliveira'nın Braga'dan kendisine gelen teklifi de reddettiği öğrenildi.
YUSUF DEMİR SORU İŞARETİ
Lask Linz maçında göze hoş gelen futbol oynayan Yusuf Demir, kafaları karıştırdı. Okan Buruk mental olarak güçlü döndü dese de, yabancı sınırı nedeniyle kiralık gönderilmesi planlanıyor.
TETE SIKINTISI
Shakhtar'dan olaylı bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Tete, bekleneni veremedi. Brezilyalı yıldız için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak olsa da aldığı yüksek maaş ilgili kulüplerin geri çekilmesine neden oluyor.
ZAHA İÇİN TEKLİFLER DİNLENECEK
Yine Tete gibi büyük beklentilerle transfer olduğu Galatasaray'da bekleneni veremeyen Zaha'nın da ayrılığı yakın ihtimal. Fildişili yıldız için gelecek teklifler dinlenecek.
DUBOIS TRANSFERE BAĞLI
Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da, transferlerin gerçekleşmesi durumunda Leo Dubois ile de vedalaşılacak.
TRANSFERDE KÖTÜ HABER
Orta saha transferi için arayışlarını yoğunlaştıran Galatasaray'da gündeme Zenit forması giyen Wendel gelmişti.
İspanyol basının haberine göre Barcelona, transfer listesinin ilk sırasına Brezilyalı yıldızı yazdı.
Zenit'in 20 milyon euroluk teklife 'evet' diyeceğinin altı çizilirken, transferde Galatasaray'ın da ısrarcı olduğu belirtildi.