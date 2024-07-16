SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar şimdiye dek yalnızca Michy Batshuayi'ye imza attırırken, uzun süredir görüşülen Oğuz Aydın ise Fenerbahçe'ye kaptırıldı. Aslan, ezeli rakibine yanıt vermek için harekete geçti. İşte A Spor'un haberine göre Galatasaray'ın gündemine aldığı o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 12:41 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 12:41
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyordu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kamp yapan Cimbom, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Linz'deki Raiffeisen Arena'da yapılan müsabakaya Galatasaray; Batuhan Şen, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi 11'iyle başladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Fortuna Düsseldorf, 22. dakikada Emmanuel Iyoha, 25. dakikada ise Jona Niemiec'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 35. dakikasında Kerem Demirbay'ın ayağından gelen golle farkı 1'e indiren Galatasaray, devre arasına 2-1 geride girdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Okan Buruk, ikinci yarıya Tete-Yusuf Demir değişikliğiyle başladı. Tecrübeli teknik adam, 68. dakikada Hakim Ziyech ve Efe Akman, 78. dakikada Sergio Oliveira, Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş, 86. dakikada ise Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Gökdeniz Gürpüz ve Eren Aydın'ı oyuna sürdü.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Sarı kırmızılı ekip, 60. dakikada Mertens'in kaydettiği jeneriklik golle 2-2 beraberliği yakaladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Fortuna Düsseldorf, 64. dakikada Danny Schmidt, 73. dakikada Matthias Zimmermann ve 83. dakikada Karim Affo'nun golleriyle müsabakayı 5-2 kazandı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi LASK'a 3-2 yenilmişti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Cimbom'da hazırlık maçlarında üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası yönetim harekete geçme kararı aldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Dursun Özbek ve kurmaylarının transfer operasyonunda gaza basmayı hedeflediği belirtildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, hedeflenen futbolcularla görüşmelerini sıklaştıracağı kaydedildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Transfer listesinde birçok önemli futbolcu bulunan Galatasaray'ın gündemine ise son olarak çok sürpriz bir isim girdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Aslan'ın, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan o yıldız için harekete geçtiği iddia edildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Yönetimin, Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın hamlesinin ardından bu kararı aldığı öne sürüldü.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Sarı kırmızılıların yapacağı bu hamleyle birlikte taraftarların da gönlünü almayı planladığı belirtildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Galatasaray'ın bu transfer harekatı ise epey ses getirecek cinsten.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Dursun Özbek ve kurmaylarının, dünyaca ünlü ve güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olan o yıldız için kolları sıvadığı iddia edildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

İşte sarı kırmızılıların transferdeki son bombası...

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

G.SARAY'DAN F.BAHÇE'YE COMAN ÇALIMI!

Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman için harekete geçtiği öne sürüldü.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Fenerbahçe'nin de çok istediği Fransız yıldız için tüm maddi şartların zorlanacağı ileri sürüldü.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Yeni sezonda Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Coman'ın, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Yönetimin bu dev transfer operasyonu için önemli bir bütçe oluşturacağı kaydedildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Bayern Münih'in ise Coman'ı kiralık olarak göndermeye olumlu yaklaştığı aktarıldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

F.BAHÇE'Yİ REDDETTİ!

Öte yandan Alman medyasında yer alan habere göre Fenerbahce, Kingsley Coman için son birkaç günde yeni girişimlerde bulundu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Sarı lacivertli takımın girişimlerine rağmen 28 yaşındaki oyuncu, farklı planları sebebiyle bu teklifi reddetti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Haberde Bayern Münih'in elden çıkarmak istediği oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmeyeceği belirtildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Galatasaray'ın, Coman transferini birkaç hafta içinde sonlandırmak istediği ve yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak ezeli rakibine bir çalım daha atmayı hedeflediği öne sürüldü.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
En düşük emekli maaşı belli oldu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
15 Temmuz’un 8. yılında Saraçhane’de şehitlerin kemiklerini sızlatan kare! İmamoğlu PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen Zeydan’ı ağırladı
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor
HAVA DURUMU | Meteorolojiden 17 ile sarı kodlu alarm! İstanbul’a sıcak hava uyarısı: 28 Temmuz’a kadar sürecek
Manisa Soma’da orman yangını 2’nci gününde! 2 mahalle 240 hane tahliye edildi girişler yasaklandı
İsrail Gazze’den çekiliyor mu? New York Times’tan flaş iddia: O bölgede hareketlilik başladı
Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay
Trump saldırısında şoke eden detay! Gizli Servis artık kendisini kurtaramaz: Suikastçı eski başkanı vurmadan önce öyle bir şey yaptı ki…
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Hayranlarını üzdü! Yoğun bakımdan çıktıktan sonra...
Emeklilere zamlı ödemeler başlıyor! Hesaba neler yatırılacak? Ek artış ne zaman verilecek?
YKS sonuçları açıklandı | Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2024? İşte tercih kılavuzu ve 2-4 yıllık taban puanları...
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu
İzmir’de 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti | Korkunç olayda yeni gelişme! Kablo 3 ay önce de açıktaymış
SON DAKİKA