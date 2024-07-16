Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor

Aslan'ın, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan o yıldız için harekete geçtiği iddia edildi.

Sarı kırmızılıların yapacağı bu hamleyle birlikte taraftarların da gönlünü almayı planladığı belirtildi.

Galatasaray'ın bu transfer harekatı ise epey ses getirecek cinsten.

Dursun Özbek ve kurmaylarının, dünyaca ünlü ve güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olan o yıldız için kolları sıvadığı iddia edildi.