Alanyaspor'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen ve istatistikleriyle de adından söz ettiren Oğuz Aydın 'ın yeni kulübü Fenerbahçe olmuştu. Birçok teklife rağmen sarı lacivertlilerle anlaşan gurbetçi futbolcu, 4 yıl boyunca çubuklu formayı giyecek.

SÖZLEŞME DETAYI AÇIKLANDI

Sarı lacivertli kulüpten Oğuz Aydın ile ilgili yapılan açıklamada;

"Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerini kullanıldı.