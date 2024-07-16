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Fenerbahçe'de bir transfer daha bitti! Yıldız oyuncu 4 yıllık imza attı

Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe, Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Milli takımda da yer alan genç kanat oyuncusu için hoş geldin mesajı da yayımlanarak başarılar dilendi.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 19:31 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 20:47
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitti! Yıldız oyuncu 4 yıllık imza attı

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Alanyaspor'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen ve istatistikleriyle de adından söz ettiren Oğuz Aydın'ın yeni kulübü Fenerbahçe olmuştu. Birçok teklife rağmen sarı lacivertlilerle anlaşan gurbetçi futbolcu, 4 yıl boyunca çubuklu formayı giyecek.

SÖZLEŞME DETAYI AÇIKLANDI

Sarı lacivertli kulüpten Oğuz Aydın ile ilgili yapılan açıklamada;

"Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerini kullanıldı.



21 GOLDE ADI VAR

Geçtiğimiz sezon Corendon Alanyaspor forması ile tüm kulvarlarda 38 maça çıkan milli futbolcu, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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