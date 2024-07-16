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Galatasaray'ın Victor Nelsson sonrasında Aalborg'dan transfer ettiği Mathias Ross, geride kalan sezonu Hollanda ligi Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçirmişti. Sarı kırmızılılar Danimarkalı futbolcunun bu kez de Sparta Prag'da forma giymesi için görüşmelerde anlaşma sağlandığını duyurdu.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR Galatasaray'ın KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1.200.000 Euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada 300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."