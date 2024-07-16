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Galatasaray'da ayrılık! Resmen açıklandı

Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray, Danimarkalı stoper Mathias Ross için Sparta Prag ile anlaşma sağlandığını duyurdu. 23 yaşındaki futbolcunun kontratında Çek kulübü için satın alma opsiyonu da bulunuyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 21:05 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 21:16
Galatasaray’da ayrılık! Resmen açıklandı

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Galatasaray'ın Victor Nelsson sonrasında Aalborg'dan transfer ettiği Mathias Ross, geride kalan sezonu Hollanda ligi Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçirmişti. Sarı kırmızılılar Danimarkalı futbolcunun bu kez de Sparta Prag'da forma giymesi için görüşmelerde anlaşma sağlandığını duyurdu.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Galatasaray'ın KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1.200.000 Euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada 300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SADECE 2 MAÇTA OYNADI

Cimbom'un 1.75 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Mathias Ross, zaman zaman yabancı kontenjanı ve sonrasında ise sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamadı. Sadece Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Güncel değeri 1 milyon euro olan Danimarkalı futbolcunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

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