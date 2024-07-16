Beşiktaş’ta Cenk Tosun’dan sonra 9 numara Semih Kılıçsoy’un!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Forvet hattında hareketli günler geçiren Beşiktaş, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmıştı. İtalyan futbolcunun ardından kontratı biten Cenk Tosun ile ilgili olarak devam edilmeme kararı alındı. Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar ile de yolların ayrılması bekleniyor.





9 NUMARA SEMİH'İN Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta beyaz forma da tanıtıldı. Taraftarların beğenisine sunulan tasarım eskiye de atıfta bulunarak geçmişten gelen bir gücü temsil ediyor. 9 numaralı forma ise Semih Kılıçsoy'un oldu. Cenk Tosun'un ayrılığı sonrası genç futbolcu artık gollerini bu numarayla atacak.