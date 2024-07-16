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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan sonra 9 numara Semih Kılıçsoy'un!

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Beşiktaş, beyaz formasını tanıttı. Geçmişe atıfta bulunan formayı tanıtımda giyen isimlerden biri de Semih Kılıçsoy'du. Kontratı sona eren Cenk Tosun ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, genç golcüye 9 numarayı emanet etti. Paylaşılan videoda 'Yeni hikayeler yazma zamanı' mesajı verildi.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 00:54 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 00:55
Beşiktaş’ta Cenk Tosun’dan sonra 9 numara Semih Kılıçsoy’un!

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Forvet hattında hareketli günler geçiren Beşiktaş, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmıştı. İtalyan futbolcunun ardından kontratı biten Cenk Tosun ile ilgili olarak devam edilmeme kararı alındı. Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar ile de yolların ayrılması bekleniyor.



9 NUMARA SEMİH'İN

Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta beyaz forma da tanıtıldı. Taraftarların beğenisine sunulan tasarım eskiye de atıfta bulunarak geçmişten gelen bir gücü temsil ediyor. 9 numaralı forma ise Semih Kılıçsoy'un oldu. Cenk Tosun'un ayrılığı sonrası genç futbolcu artık gollerini bu numarayla atacak.



YENİ HİKAYELER YAZMA ZAMANI

Siyah beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda; "Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı! Semih Kılıçsoy, 9." ifadeleri kullanıldı.

İşte o görüntüler...

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