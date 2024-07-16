Fenerbahçe’den bir transfer daha: Saint Maximin imzayı attı! İşte geliş saati

Fenerbahçe , transferde imzaları art arda attıracak. Bu haftanın sarı-lacivertliler için bir hayli hareketli geçmesi bekleniyor.



Yönetim, uzun süredir anlaşmak için mesai harcadığı Allan Saint-Maximin'e kavuşuyor. Transfer girişimleri, Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önce veto yiyen F.Bahçe, yapılan görüşmeler sonunda tüm pürüzleri çözdü ve yıldız futbolcu için onay aldı.