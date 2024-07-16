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Fenerbahçe'den bir transfer daha: Saint Maximin imzayı attı! İşte geliş saati

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Yönetim, uzun süredir anlaşmak için mesai harcadığı Allan Saint-Maximin'e kavuşuyor. Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı 27 yaşındaki sol kanat bugün İstanbul'a gelecek. İşte saati...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 12:15 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 12:43
Fenerbahçe’den bir transfer daha: Saint Maximin imzayı attı! İşte geliş saati

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Fenerbahçe, transferde imzaları art arda attıracak. Bu haftanın sarı-lacivertliler için bir hayli hareketli geçmesi bekleniyor.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe için geliyor


Yönetim, uzun süredir anlaşmak için mesai harcadığı Allan Saint-Maximin'e kavuşuyor. Transfer girişimleri, Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önce veto yiyen F.Bahçe, yapılan görüşmeler sonunda tüm pürüzleri çözdü ve yıldız futbolcu için onay aldı.


BUGÜN İSTANBUL'DA

Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi, anlaşmayı onaylayarak Saint-Maximin'in gidişine izin verdi. Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı 27 yaşındaki sol kanadın bugün 19.15'te Sabiha Gökçen Havalimanında olacak.

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