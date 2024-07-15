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Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Anderson Talisca, ardından Çin ve Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Yeni sezon öncesi Al Nassr'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız, Türkiye'ye dönmeyi kabul etti. İşte Talisca'nın anlaşmak üzere olduğu o takım ve detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 16:22 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 16:22
Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

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Trendyol Süper Lig takımlarında transfer hareketliliği hız kazandı.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kulüpler, dünya yıldızı futbolcular için girişimlerini sıklaştırdı.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

Uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen Anderson Talisca için beklenen haber geldi.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

Ligimizde daha önce Beşiktaş forması giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcü, Türkiye'ye geri dönüyor.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

Sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da geçiren Anderson Talisca, takıma veda ediyor. Suudi kulübü, yeni dünya yıldızı oyunculara yer açmak adına Anderson Talisca için gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

Bu gelişmenin ardından Süper Lig devleri, bir süredir bu transferde yarış halindeydi.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

Ligimizin 3 büyük devi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız futbolcuyu gündeminde tutuyordu.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

Anderson Talisca'yı ikna eden ekip ise belli oldu.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

BONSERVİSİ ORTAYA ÇIKTI!

Gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan Fenerbahçe, yıldızlarla dolu olan takıma bir yenisini daha ekliyor.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

Akşam'ın haberine göre sarı lacivertliler, Anderson Talisca transferi için 4 koldan harekete geçti.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, bonservis konusunda anlaşma sağladı.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

Sarı lacivertliler, Suudi kulübü ile yaklaşık 10 milyon euro civarlarında bir rakama el sıkıştı.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

İMZA AN MESELESİ!

Öte yandan yıldız futbolcu da Fenerbahçe'ye gitmeyi kabul etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da transfere onay vermesinin ardından Fenerbahçe yönetimi, Talisca ile maaş pazarlıklarına başladı.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

Fenerbahçe cephesi, Suudi kulübünden yılda yaklaşık 12 milyon euro kazanan Talisca'nın maaşını aşağıya çekmeye çalışıyor.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

Sarı lacivertliler, Anderson Talisca'ya birçok bonusun eklendiği 4 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Pazarlıklarda büyük mesafe kat edildiği de gelen bilgiler arasında.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

Fenerbahçe'nin yakın zamanda bu transferi bitirerek resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

Al-Nassr kariyerinde toplam 85 maça çıkan Talisca, 68 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

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