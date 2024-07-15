Sonunda ikna oldu! Talisca Süper Lig devine geliyor

BONSERVİSİ ORTAYA ÇIKTI! Gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan Fenerbahçe, yıldızlarla dolu olan takıma bir yenisini daha ekliyor.

Akşam'ın haberine göre sarı lacivertliler, Anderson Talisca transferi için 4 koldan harekete geçti.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, bonservis konusunda anlaşma sağladı.

Sarı lacivertliler, Suudi kulübü ile yaklaşık 10 milyon euro civarlarında bir rakama el sıkıştı.