Beşiktaş’tan Cenk Tosun açıklaması! Yıldız golcüye veda mesajı

Mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Cenk Tosun'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."