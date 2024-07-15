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Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması! Yıldız golcüye veda mesajı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, kontratının sona ermesi sonrasında kulüpten ayrılan Cenk Tosun ile ilgili açıklamada bulunarak veda mesajı yayımladı...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 23:59 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 00:33
Beşiktaş’tan Cenk Tosun açıklaması! Yıldız golcüye veda mesajı

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, kontratı sona eren golcüsü Cenk Tosun ile devam etmeme kararı almıştı. Siyah beyazlılar resmi hesaplarından yıldız forvetle ilgili veda mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Cenk Tosun'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

96 GOLÜ VAR

Cenk Tosun farklı dönemlerde giydiği Beşiktaş formasıyla 227 maçta 96 gol atıp 30 da asist yapma başarısı gösterdi. 3 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası kazandı.+

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