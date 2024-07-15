Michy Batshuayi resmi maça çıkmadan saç baş yoldurdu! Bu mesajlar gündeme oturdu...

Yeni sezonun hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Fortuna Düsseldorf ile oynadığı hazırlık maçını 5-2 kaybetti. Mücadelede rakibi karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen Cimbom Kerem ve Mertens ile eşitliği yakaladı. Ancak Almanlar temsilcimiz karşısında 3 kez daha fileleri havalandırarak karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.
Karşılaşmada takımı adına en uçta yer alan Michy Batshuayi, ilk 11'de başlamasına rağmen gol atma başarısı gösteremedi. Bir pozisyonda ise kaleciyi geçeöeyince sosyal medyada günün adamı oldu. 43. dakikada Galatasaray'da Michy Batshuayi, Tete'nin baskısı sonrası ceza sahasında topu önünde buldu. Batshuayi'nin sert şutunda Fortuna Düsseldorf kalecisi topu ayaklarıyla çeldi.
İşte o pozisyon...
SOSYAL MEDADA BATSHUAYI İLE İLGİLİ ATILAN YORUMLARIN BAZILARI