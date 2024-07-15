Michy Batshuayi resmi maça çıkmadan saç baş yoldurdu! Bu mesajlar gündeme oturdu...

Yeni sezonun hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Fortuna Düsseldorf ile oynadığı hazırlık maçını 5-2 kaybetti. Mücadelede rakibi karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen Cimbom Kerem ve Mertens ile eşitliği yakaladı. Ancak Almanlar temsilcimiz karşısında 3 kez daha fileleri havalandırarak karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.