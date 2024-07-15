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Michy Batshuayi resmi maça çıkmadan saç baş yoldurdu! Bu mesajlar gündeme oturdu...

Galatasaray'ın şu ana kadar imza attırdığı tek futbolcu olan Michy Batshuayi, sarı kırmıızlı forma ile kaçırdığı gollerin ardından sosyal medyada gündeme oturdu. Belçikalı yıldız ile ilgili olarak yüzlerce mesaj atıldı.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 22:40 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 22:43
Michy Batshuayi resmi maça çıkmadan saç baş yoldurdu! Bu mesajlar gündeme oturdu...

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Yeni sezonun hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Fortuna Düsseldorf ile oynadığı hazırlık maçını 5-2 kaybetti. Mücadelede rakibi karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen Cimbom Kerem ve Mertens ile eşitliği yakaladı. Ancak Almanlar temsilcimiz karşısında 3 kez daha fileleri havalandırarak karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmada takımı adına en uçta yer alan Michy Batshuayi, ilk 11'de başlamasına rağmen gol atma başarısı gösteremedi. Bir pozisyonda ise kaleciyi geçeöeyince sosyal medyada günün adamı oldu. 43. dakikada Galatasaray'da Michy Batshuayi, Tete'nin baskısı sonrası ceza sahasında topu önünde buldu. Batshuayi'nin sert şutunda Fortuna Düsseldorf kalecisi topu ayaklarıyla çeldi.

İşte o pozisyon...

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