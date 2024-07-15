Cimbom’dan tatsız prova! Galatasaray hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi

Karşılaşmada Fortuna Düsseldorf Emmanuel Iyoha'nın 22'inci dakikadaki harika golü ile 1-0 öne geçti. 3 dakika sonra Jona Niemiec, Batuhan'ı çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. Cimbom yediği gollerin ardından adeta maça yeniden başladı. Önce Kerem Demirbay kaleciyle karşı karşıya kalıp ağları buldu. Ardından Mertens muhteşem bir voleyle farkı eritti ve beraberliği getirdi.