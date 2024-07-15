Cimbom’dan tatsız prova! Galatasaray hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi

2024-2025 sezonunun hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Fortuna Düsseldorf ile kozlarını paylaştı. Alman ekibiyle karşılaşan Aslan, sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.
2024-2025 sezonunun hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Fortuna Düsseldorf ile kozlarını paylaştı. Alman ekibiyle karşılaşan Aslan, sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmada Fortuna Düsseldorf Emmanuel Iyoha'nın 22'inci dakikadaki harika golü ile 1-0 öne geçti. 3 dakika sonra Jona Niemiec, Batuhan'ı çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. Cimbom yediği gollerin ardından adeta maça yeniden başladı. Önce Kerem Demirbay kaleciyle karşı karşıya kalıp ağları buldu. Ardından Mertens muhteşem bir voleyle farkı eritti ve beraberliği getirdi.
64'te Danny Schmidt ceza sahasından yaptığı vuruşla takımını ön geçirdi. Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Zimmermann'ın golüyle Almanlar farkı yeniden 2'ye çıkardı. 83'te ise Karim Affo'nun ceza sahasındaki vuruşuna engel olamayan Galatasaray, sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.
GOLLER
Maçta son sözü Karim Affo söyledi! Alman futbolcu ağları havlaandırarak skoru 5-2 olarak belirledi
⚽ Fortuna Düsseldorf, 83. dakikada Galatasaray karşısında skoru 5-2'ye getirdi!#SporSmart #DSmart #DSmartGO #Galatasaray pic.twitter.com/59Ox8O4X7G— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 15, 2024
Alman ekibi temsilcimiz karşısında yeniden 2 farklı önde
⚽ Fortuna Düsseldorf, köşe vuruşundan bulduğu gol ile, Galatasaray karşısında 4-2 öne geçti! #SporSmart #DSmart #DSmartGO #Galatasaray pic.twitter.com/IxNLxdxDR8— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 15, 2024
Fortuna Düsseldorf karşılaşmada tekrar öne geçti: 3-2
🟡🔴 Fortuna Düsseldorf, skoru 3-2'ye getirdi ve karşılaşmada tekrar öne geçti! ⚽#SporSmart #DSmart #DSmartGO #Galatasaray pic.twitter.com/IpArHQBuHe— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 15, 2024
Dries Mertens, muhteşem bir vuruşla skoru 2-2 yaptı
🟡🔴 Dries Mertens, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti! ⚽#SporSmart #DSmart #DSmartGO #Galatasaray pic.twitter.com/iYp2cQjjrd— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 15, 2024
Galatasaray, Kerem Demirbay ile farkı 1'e indiren golü kaydetti!
🟡🔴 Galatasaray, Kerem Demirbay ile farkı 1'e indiren golü kaydetti!#SporSmart #DSmart #DSmartGO #Galatasaray pic.twitter.com/opzaYTkuXW— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 15, 2024
Fortuna Düsseldorf, farkı 2'ye çıkardı!
⚽ Fortuna Düsseldorf, farkı 2'ye çıkardı!#SporSmart #DSmart #DSmartGO #Galatasaray pic.twitter.com/pTUaBps7HA— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 15, 2024
Fortuna Düsseldorf 1-0 öne geçti!
⚽ Fortuna Düsseldorf 1-0 öne geçti!#SporSmart #DSmart #DSmartGO #Galatasaray pic.twitter.com/654RAxUwuH— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 15, 2024