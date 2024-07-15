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Cimbom'dan tatsız prova! Galatasaray hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 2-0 geriye düştüğü mücadelede 2-2'yi yakaladı. Ancak Alman ekibi 3 kez daha ağları bulmayı başardı. Galatasaray sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 22:19 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 22:52
Cimbom’dan tatsız prova! Galatasaray hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi

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2024-2025 sezonunun hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Fortuna Düsseldorf ile kozlarını paylaştı. Alman ekibiyle karşılaşan Aslan, sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada Fortuna Düsseldorf Emmanuel Iyoha'nın 22'inci dakikadaki harika golü ile 1-0 öne geçti. 3 dakika sonra Jona Niemiec, Batuhan'ı çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. Cimbom yediği gollerin ardından adeta maça yeniden başladı. Önce Kerem Demirbay kaleciyle karşı karşıya kalıp ağları buldu. Ardından Mertens muhteşem bir voleyle farkı eritti ve beraberliği getirdi.

64'te Danny Schmidt ceza sahasından yaptığı vuruşla takımını ön geçirdi. Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Zimmermann'ın golüyle Almanlar farkı yeniden 2'ye çıkardı. 83'te ise Karim Affo'nun ceza sahasındaki vuruşuna engel olamayan Galatasaray, sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.

GOLLER

Maçta son sözü Karim Affo söyledi! Alman futbolcu ağları havlaandırarak skoru 5-2 olarak belirledi

Alman ekibi temsilcimiz karşısında yeniden 2 farklı önde

Fortuna Düsseldorf karşılaşmada tekrar öne geçti: 3-2

Dries Mertens, muhteşem bir vuruşla skoru 2-2 yaptı

Galatasaray, Kerem Demirbay ile farkı 1'e indiren golü kaydetti!

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Fortuna Düsseldorf 1-0 öne geçti!

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