Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

"Şu an bitirmek istesek bitirebileceğimiz hem sağ bek hem orta saha var. Transferi 'Bitirdim' dedikten en az üç gün sonra KAP'a bildirebiliyorsunuz. Sözleşmeler gidip geliyor. Emin olun hem sağ bekte hem de orta sahada bugün 'Tamam' desek imza atabileceğimiz seçenekler var. Alternatifli ve birbirinden iyi oyuncular var. Hepsiyle ilgili şartları öğrenip karar vermek istediğimiz için hala birine 'Tamam' demedik"

"Görüştüğümüz oyuncuların tamamı ya EURO 2024'te veya Kupa Amerika'da oynadı ya da kendi takımlarıyla kampta. Bu oyuncuların hiçbiri boşta, antrenmansız değil"

"Anlaşsak bile kampa gelmeleri mümkün değil. Bu adamlar ya milli takım iznindeler ya kampta oldukları için kesinleşmeden gelemezler ya da Kupa Amerika'da oynuyorlar"

"Kampa yetişmemesi bir problem değil. Geçmişte boşta, bonservissiz oyuncularla görüşmeler yaptığımız için kampa yetişmeleri çok önemliydi. Çünkü bir takımla antrenman yapmıyorlardı. Bugün alacağımız oyuncular, hazır gelecektir. Bence bu kampa yetişmesi zor ama ikinci kampa yetişir"