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Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev çalım! Planlar altüst oldu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar şimdiye dek yalnızca Batshuayi'ye imza attırırken girişimlerine hız verdi. Aslan bu doğrultuda Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldıza da kancayı taktı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 12:36 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 12:36
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

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Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

Bir süredir transferde sessiz kalan sarı kırmızılılar, bombaları tek tek patlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

Cimbom şu ana kadar yalnızca Michy Batshuayi ile sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

Aslan ayrıca Hakim Ziyech ve Dries Mertens ile de nikah tazelemişti.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

Listesinde birçok yıldız bulunan Galatasaray, transferde artık gaza basma kararı aldı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu özellikle transfer konusuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

Hatipoğlu, "Cenk Ergün profesyonel olarak görüşmeleri yürütüyor. Ben ve Maruf Güneş de yönetici olarak çaba gösteriyoruz. Başkanımız bizzat sürecin içinde. Her noktayla ilgili bilgiler veriyoruz"

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

"Birçok oyuncu ismi yazılıyor. Bu çağda görüşmelerin saklanabilmesi mümkün değil. Bunun sadece Galatasaray tarafı yok. Diğer kulüp, oyuncu, menajer tarafı da var. Bu kadar insanın işin içinde olduğu bir yerde gizliliği sağlayabilmek çok önemli bir zorluk. Bu gizlilik belli yerlerde elimizi güçlü kılıyor. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Çok ciddi çalışıyoruz"

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

"Şu an bitirmek istesek bitirebileceğimiz hem sağ bek hem orta saha var. Transferi 'Bitirdim' dedikten en az üç gün sonra KAP'a bildirebiliyorsunuz. Sözleşmeler gidip geliyor. Emin olun hem sağ bekte hem de orta sahada bugün 'Tamam' desek imza atabileceğimiz seçenekler var. Alternatifli ve birbirinden iyi oyuncular var. Hepsiyle ilgili şartları öğrenip karar vermek istediğimiz için hala birine 'Tamam' demedik"

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

"Görüştüğümüz oyuncuların tamamı ya EURO 2024'te veya Kupa Amerika'da oynadı ya da kendi takımlarıyla kampta. Bu oyuncuların hiçbiri boşta, antrenmansız değil"

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

"Anlaşsak bile kampa gelmeleri mümkün değil. Bu adamlar ya milli takım iznindeler ya kampta oldukları için kesinleşmeden gelemezler ya da Kupa Amerika'da oynuyorlar"

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

"Kampa yetişmemesi bir problem değil. Geçmişte boşta, bonservissiz oyuncularla görüşmeler yaptığımız için kampa yetişmeleri çok önemliydi. Çünkü bir takımla antrenman yapmıyorlardı. Bugün alacağımız oyuncular, hazır gelecektir. Bence bu kampa yetişmesi zor ama ikinci kampa yetişir"

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

"Transferde kararı Okan hoca ile birlikte veriyoruz. Teknik yönünün yanında bir de maliyet var. Seçenekler içinde hepsi aynı özellikte. Biri daha hücuma yönelik diğerinin defansif özellikleri daha iyi"

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

"Bunlar içinde maliyet ve performans birlikte değerlendiriliyor. Transferde hem hocamızın teknik açıdan bakışı hem de idari kısmın maliyetiyle ilgili vereceği karar önemli"

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

"Şu ana kadar sağ bek ve orta saha ile ilgili görüşmeleri sonlandırdığımız oyuncu yok. Bize 'hayır' diyen yok. Şartlarını kabul etmemiz durumunda sözleşme imzalayabileceğimiz oyuncular var" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

İbahim Hatioplu'nun açıklamaları sonrası sarı kırmızılıların transfer operasyonuna dair flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

Galatasaray'ın peşinde olduğu ve transferini sır gibi sakladığı yıldız ortaya çıktı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

Cimbom'un transferde dev bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

Yönetimin, Beşiktaş'ın çok istediği o isim için devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

Aslan'ın, ezeli rakibine dev bir transfer çalımı atmak üzere olduğu kaydedildi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

Transfere teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

YUSUF YAZICI BOMBASI

Trabzonspor'un rekor ücretle (17,5 milyon avro) Lille Kulübü'ne sattığı Yusuf Yazıcı boşa çıktı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

27 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde ve teklifleri değerlendirme aşamasında. İtalya ve İngiltere'den de talipleri olan millî oyuncu Türkiye'den de üç büyüklerin radarında. Şu an için en istekli kulüp ise Galatasaray gibi görünüyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

Orta sahaya oyuncu bakan sarı kırmızılılar, yabancı sayısının 12'ye inecek olması nedeniyle Yusuf Yazıcı'ya odaklanmış durumda...

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

OKAN BURUK İSTİYOR

Okan Buruk, hücumda çok yönlü kullanma imkânının olduğunu düşündüğü oyuncunun kadroya katılması konusunda yönetime rapor verdi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

Yusuf Yazıcı da Türkiye'ye dönmeye sıcak. Özellikle de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek olması Yazıcı'nın tercihinde önemli bir etken olacak gibi görünüyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

Yeni evlenen Yusuf da teklifleri masaya koyup kararını kısa süre içinde vermeyi düşünüyor. Bu kararı da büyük oranda Türkiye olacak gibi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON €

Lille forması altında 42 maçta 12 gol, 4 asistle oynayan Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 10 milyon avro olarak görünüyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

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