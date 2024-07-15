Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Bir süredir transferde sessiz kalan sarı kırmızılılar, bombaları tek tek patlamaya hazırlanıyor.
Cimbom şu ana kadar yalnızca Michy Batshuayi ile sözleşme imzalamıştı.
Aslan ayrıca Hakim Ziyech ve Dries Mertens ile de nikah tazelemişti.
Listesinde birçok yıldız bulunan Galatasaray, transferde artık gaza basma kararı aldı.
Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu özellikle transfer konusuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Hatipoğlu, "Cenk Ergün profesyonel olarak görüşmeleri yürütüyor. Ben ve Maruf Güneş de yönetici olarak çaba gösteriyoruz. Başkanımız bizzat sürecin içinde. Her noktayla ilgili bilgiler veriyoruz"
"Birçok oyuncu ismi yazılıyor. Bu çağda görüşmelerin saklanabilmesi mümkün değil. Bunun sadece Galatasaray tarafı yok. Diğer kulüp, oyuncu, menajer tarafı da var. Bu kadar insanın işin içinde olduğu bir yerde gizliliği sağlayabilmek çok önemli bir zorluk. Bu gizlilik belli yerlerde elimizi güçlü kılıyor. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Çok ciddi çalışıyoruz"
"Şu an bitirmek istesek bitirebileceğimiz hem sağ bek hem orta saha var. Transferi 'Bitirdim' dedikten en az üç gün sonra KAP'a bildirebiliyorsunuz. Sözleşmeler gidip geliyor. Emin olun hem sağ bekte hem de orta sahada bugün 'Tamam' desek imza atabileceğimiz seçenekler var. Alternatifli ve birbirinden iyi oyuncular var. Hepsiyle ilgili şartları öğrenip karar vermek istediğimiz için hala birine 'Tamam' demedik"
"Görüştüğümüz oyuncuların tamamı ya EURO 2024'te veya Kupa Amerika'da oynadı ya da kendi takımlarıyla kampta. Bu oyuncuların hiçbiri boşta, antrenmansız değil"
"Anlaşsak bile kampa gelmeleri mümkün değil. Bu adamlar ya milli takım iznindeler ya kampta oldukları için kesinleşmeden gelemezler ya da Kupa Amerika'da oynuyorlar"
"Kampa yetişmemesi bir problem değil. Geçmişte boşta, bonservissiz oyuncularla görüşmeler yaptığımız için kampa yetişmeleri çok önemliydi. Çünkü bir takımla antrenman yapmıyorlardı. Bugün alacağımız oyuncular, hazır gelecektir. Bence bu kampa yetişmesi zor ama ikinci kampa yetişir"
"Transferde kararı Okan hoca ile birlikte veriyoruz. Teknik yönünün yanında bir de maliyet var. Seçenekler içinde hepsi aynı özellikte. Biri daha hücuma yönelik diğerinin defansif özellikleri daha iyi"
"Bunlar içinde maliyet ve performans birlikte değerlendiriliyor. Transferde hem hocamızın teknik açıdan bakışı hem de idari kısmın maliyetiyle ilgili vereceği karar önemli"
"Şu ana kadar sağ bek ve orta saha ile ilgili görüşmeleri sonlandırdığımız oyuncu yok. Bize 'hayır' diyen yok. Şartlarını kabul etmemiz durumunda sözleşme imzalayabileceğimiz oyuncular var" ifadelerini kullanmıştı.
İbahim Hatioplu'nun açıklamaları sonrası sarı kırmızılıların transfer operasyonuna dair flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın peşinde olduğu ve transferini sır gibi sakladığı yıldız ortaya çıktı.
Cimbom'un transferde dev bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Yönetimin, Beşiktaş'ın çok istediği o isim için devreye girdiği iddia edildi.
Aslan'ın, ezeli rakibine dev bir transfer çalımı atmak üzere olduğu kaydedildi.
Transfere teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.
YUSUF YAZICI BOMBASI
Trabzonspor'un rekor ücretle (17,5 milyon avro) Lille Kulübü'ne sattığı Yusuf Yazıcı boşa çıktı.
27 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde ve teklifleri değerlendirme aşamasında. İtalya ve İngiltere'den de talipleri olan millî oyuncu Türkiye'den de üç büyüklerin radarında. Şu an için en istekli kulüp ise Galatasaray gibi görünüyor.
Orta sahaya oyuncu bakan sarı kırmızılılar, yabancı sayısının 12'ye inecek olması nedeniyle Yusuf Yazıcı'ya odaklanmış durumda...
OKAN BURUK İSTİYOR
Okan Buruk, hücumda çok yönlü kullanma imkânının olduğunu düşündüğü oyuncunun kadroya katılması konusunda yönetime rapor verdi.
Yusuf Yazıcı da Türkiye'ye dönmeye sıcak. Özellikle de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek olması Yazıcı'nın tercihinde önemli bir etken olacak gibi görünüyor.
Yeni evlenen Yusuf da teklifleri masaya koyup kararını kısa süre içinde vermeyi düşünüyor. Bu kararı da büyük oranda Türkiye olacak gibi.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON €
Lille forması altında 42 maçta 12 gol, 4 asistle oynayan Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 10 milyon avro olarak görünüyor.