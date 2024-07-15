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Fenerbahçe - Lugano maçını Robert Jones yönetecek

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacağı rövanş maçının hakemi açıklandı. UEFA'dan yapılan duyuruya göre zorlu müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Robert Jones yönetecek.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 21:38 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 21:38
Fenerbahçe - Lugano maçını Robert Jones yönetecek

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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turunda evinde Lugano'yu ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, 23 Temmuz'da deplasmanda oynayacağı ilk maçın ardından 30 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Ülker Stadyumu'nda İsviçre temsilcisi Lugano ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

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