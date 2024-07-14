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EURO 2024 şampiyonu İspanyollar! İspanya İngiltere'yi 2-1 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) şampiyonu İspanya oldu. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk gol İspanyollardan geldi. Nico Williams, Lamine Yamal'ın pasında ağları bulmayı başardı. 70'te oyuna giren Cole Palmer, 73'te nefis vuruşla skoru eşitledi. İspanya 87'de Mikel Oyarzabal ülkesini öne geçiren golü atarak şampiyonluğu İspanya'ya getirdi. Bu sonuçla birlikte Matadorlar 12 yıl sonra Avrupa'nın en büyüğü oldu. İşte İspanya - İngiltere maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan golleri...

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 20:41 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 00:11
EURO 2024 şampiyonu İspanyollar! İspanya İngiltere’yi 2-1 yenerek Avrupa’nın en büyüğü oldu

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Milli takımıımızın da katıldığı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) İspanya ile İngiltere arasında oynanan final maçıyla sona erdi. İspanyollar İngilizleri 2-1 yenerek turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Matadorları kupaya götüren isimler Nico Williams ve Mikel Oyarzabal oldu. İşte İspanya - İngiltere maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan golleri...

GOLLER

Oyarzabal attı İspanya finalde yeniden öne geçti! İspanyollar kupaya çok yakın!

Cole Palmer harika bir vuruşla finalde sahnede! İngilizler kupaya tutundu!

Yamal bıraktı, Nico Williams finalin gol perdesini açtı! İspanya'nın süper gençleri sahnede!

MAÇ REKORLA BAŞLADI

EURO 2024'ün şampiyonunu belirleyecek mücadelenin ilk saniyesinde Lamine Yamal rekor kırdı. Daha önce 1958 Dünya Kupası'nda Pele'nin en genç yaşta final oynayan futbolcu unvanını İspanyol oyuncu ele geçirdi. Dünyanın en üst düzey uluslar arası turnuvalarından ikisi olan bu organizasyonlarda artık İspanyol oyuncu ilk sırada yer alacak. Diğer yandan Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanches'e ait rekoru kırdı.

NICO WILLIAMS PERDEYİ AÇTI

Avrupa'nın en büyüğünü belirleyen maçta ilk golü İspanya buldu. Matadorlar adına Lamine Yamal'ın pası ile hareketlenen Nico Williams, bitirici vuruşu yaparak takımını öne geçirdi. Bu vuruşla birlikte yıldız oyuncu ülkesi adına oynadığı 6 maçın 3'ünde gol atma başarısı gösterdi. 22 yaşındaki oyuncunun adı Barcelona ile de anılıyor.

PALMER EŞİTLEDİ

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Cole Palmer İngiltere adına skoru 1-1'e getirdi. Chelsea'de sezona damga vuran yıldız futbolcu, ceza sahası içinde Bellingham'ın kendisine çıkardığı pas sonrası ayak içiyle uzak köşeyi bulup ağları havalandırdı.

OYARZABAL SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Maçta İspanya rakibine nefes aldırmazken Pickford her defasında cevap vermeyi bildi. Ancak Oyarzabal 87'de sahneye çıkıp ülkesine hem üstünlüğü hem de karşılaşma sonrası kupayı getiren golü attı.

REKORLA ŞAMPİYONLUK

İspanya EURO 2024'te şampiyon olurken 7 maçın tamamını kazanarak rekor kırdı. Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk ile aynı grupta yer alan Matadorlar, Gürcistan, Almanya ve Fransa'yı da eleyerek finale geldi. İngiltere'yi de devirip tüm maçları kazanmayı başardılar. Ayrıca 4 kez ile de bu organizasyonda 4'üncü kez mutlu zafere ulaşan ilk takım oldular.

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