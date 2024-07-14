Milli takımıımızın da katıldığı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) İspanya ile İngiltere arasında oynanan final maçıyla sona erdi. İspanyollar İngilizleri 2-1 yenerek turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Matadorları kupaya götüren isimler Nico Williams ve Mikel Oyarzabal oldu. İşte İspanya - İngiltere maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan golleri...
GOLLER
Oyarzabal attı İspanya finalde yeniden öne geçti! İspanyollar kupaya çok yakın!
Cole Palmer harika bir vuruşla finalde sahnede! İngilizler kupaya tutundu!
Yamal bıraktı, Nico Williams finalin gol perdesini açtı! İspanya'nın süper gençleri sahnede!
MAÇ REKORLA BAŞLADI
EURO 2024'ün şampiyonunu belirleyecek mücadelenin ilk saniyesinde Lamine Yamal rekor kırdı. Daha önce 1958 Dünya Kupası'nda Pele'nin en genç yaşta final oynayan futbolcu unvanını İspanyol oyuncu ele geçirdi. Dünyanın en üst düzey uluslar arası turnuvalarından ikisi olan bu organizasyonlarda artık İspanyol oyuncu ilk sırada yer alacak. Diğer yandan Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanches'e ait rekoru kırdı.