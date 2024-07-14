Avrupa'nın en büyüğünü belirleyen maçta ilk golü İspanya buldu. Matadorlar adına Lamine Yamal'ın pası ile hareketlenen Nico Williams, bitirici vuruşu yaparak takımını öne geçirdi. Bu vuruşla birlikte yıldız oyuncu ülkesi adına oynadığı 6 maçın 3'ünde gol atma başarısı gösterdi. 22 yaşındaki oyuncunun adı Barcelona ile de anılıyor.

Maçta İspanya rakibine nefes aldırmazken Pickford her defasında cevap vermeyi bildi. Ancak Oyarzabal 87'de sahneye çıkıp ülkesine hem üstünlüğü hem de karşılaşma sonrası kupayı getiren golü attı.

REKORLA ŞAMPİYONLUK

İspanya EURO 2024'te şampiyon olurken 7 maçın tamamını kazanarak rekor kırdı. Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk ile aynı grupta yer alan Matadorlar, Gürcistan, Almanya ve Fransa'yı da eleyerek finale geldi. İngiltere'yi de devirip tüm maçları kazanmayı başardılar. Ayrıca 4 kez ile de bu organizasyonda 4'üncü kez mutlu zafere ulaşan ilk takım oldular.