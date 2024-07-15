Galatasaray - Düsseldorf MAÇ SONUCU 5-2 | ÖZET

2024-2025 sezonu için Avusturya'da kampa giren Galatasaray, burada Fortuna Düsseldorf'la hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Alman ekibi 5-2 kazandı.
2024-2025 sezonu için Avusturya'da kampa giren Galatasaray, burada Fortuna Düsseldorf'la hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Alman ekibi 5-2 kazandı.
2024-2025 sezonu için Avusturya'da kampa giren Galatasaray, burada Fortuna Düsseldorf'la hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Alman ekibi 5-2 kazandı.
Düsseldorf'a galibiyeti getiren golleri Emmanuel Iyoha, Jona Niemiec, Danny Schmidt, Matthias Zimmermann ve Karim Affo kaydetti. G.Saray'ın golleri ise Kerem Demirbay ve Dries Mertens'ten geldi.
Bu sonucun ardından Cimbom, 2. hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Aslan, ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup olmuştu.
GALATASARAY AVUSTURYA KAMPI HAZIRLIK MAÇ TAKVİMİ
🔶 18 Temmuz Galatasaray - Trencin
🔶 24 Temmuz Galatasaray - Lecce
🔶 27 Temmuz Galatasaray - Parma
GALATASARAY'IN AVUSTURYA KAMP KADROSU
"Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban."