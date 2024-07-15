Galatasaray - Düsseldorf MAÇ SONUCU 5-2 | ÖZET

2024-2025 sezonu için Avusturya'da kampa giren Galatasaray, burada Fortuna Düsseldorf'la hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Alman ekibi 5-2 kazandı.

2024-2025 sezonu için Avusturya'da kampa giren Galatasaray, burada Fortuna Düsseldorf'la hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Alman ekibi 5-2 kazandı.

Düsseldorf'a galibiyeti getiren golleri Emmanuel Iyoha, Jona Niemiec, Danny Schmidt, Matthias Zimmermann ve Karim Affo kaydetti. G.Saray'ın golleri ise Kerem Demirbay ve Dries Mertens'ten geldi.