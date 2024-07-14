Yönetim önceki gün İstanbul'a getirdiği yıldız futbolcuyla senelik yine 6 milyon euro üzerinden anlaştı. İtalyan golcüye 2 sezon için 12 milyon euro ödeme yapılacağı duyuruldu.
IMMOBILE: ÇOK DUYGULANDIM
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile ilk açıklamasını havaalında yaptı. Beşiktaş formasıyla taraftarın karşısına çıkan İtalyan oyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni sezon için hazırım. Taraftar inanılmaz. Çok duygulandım." ifadesini kullandı.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Kartal yerli isimleri de ihmal etmiyor. Yabancı kontenjanında sorun yaşamak istemeyen teknik heyet, Galatasaray ve Trabzonspor ile de adı anılan Emirhan Topçu'nun alınmasına onay verdi.
Fotomaç'ın haberine göre yönetim, genç futbolcunun kulübü Rizespor ile görüşmelerine başladı. Haberde Karadeniz ekibiyle anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.
Emirhan Topçu geçen sezon 32 maça çıkıp 1 gol attı ve 4 asist yaptı.