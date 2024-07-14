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Galatasaray'ın istediği genç yıldızı Beşiktaş kapıyor! Kulübüyle anlaşma neredeyse tamam...

Yeni sezonda şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş, birçok önemli isimle anlaşma sağlamayı başarırken diğer yandan yeni oyuncular için de adımlar atılıyor. Siyah beyazlılar kadrosuna yerli oyuncuları da ekleyerek yabancı kontenjanı konusunda sıkıntı yaşamamayı hedefliyor. Kartal, Galatasaray'ın da istediği ve devrede olduğu bilinen yıldız adayı ile ilgili olarak girişimlere başladı ve anlaşma neredeyse tamam. Başkan Hasan Arat ve ekibi kısa sürede imzaları attırarak taraftarlarına güzel haberleri vermek amacında. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 19:20 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 19:20
Galatasaray’ın istediği genç yıldızı Beşiktaş kapıyor! Kulübüyle anlaşma neredeyse tamam...

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Takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar kadrosuna kattığı yıldızlara yenilerini eklemek adına temaslarını yoğunlaştırdı. Görüşme halinde olunan ve ezeli rakiplerden Galatasaray'ın da istediği genç isim için kulübüyle anlaşma çok yakın. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş, Dinamo Zagreb ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti. Ancak yağan yağmur sonrasında saha zemininde sularının birikmesiyle top sürmenin zorlaştığı dikkati çekti. İki takımın yaptığı değerlendirmenin ardından karşılaşma iptal edildi. Stattan ayrılan Beşiktaş kafilesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kamp yaptıkları otelde antrenman maçı oynanmasına karar verdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "GNK Dinamo Zagreb ile oynanması planlanan hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edilmiştir." denildi.

Beşiktaş Slovenya kampı kapsamında 17 Temmuz'da Shakhtar Donetsk ve 20 Temmuz'da Grazer AK ile hazırlık maçları oynayacak.

Uzun süredir şampiyonluğa ulaşamadığı Süper Lig'de artık kupayı kaldırmak isteyen Beşiktaş'ta transfer harekatı da devam ediyor. Kara Kartal, Başkan Hasan Arat yönetiminde Ernest Muçi ve Al Musrati hamlelerine yaptığı eklemelerle dünyada da ses getirdi.



İLK HAMLE PAULISTA

Takımın ilk olarak savunma hattına dokunuş yapıldı. Gabriel Paulista ile anlaşma sağlayan siyah beyazlı ekip, sambacıya 3 milyon euro yıllık ödeneceğini duyurdu.

10 NUMARA SILVA

Bir sonraki hamlesi 10 numara ve kanat organizasyonu olan Kartal, Benfica ile yollarını ayıran Rafa Silva'yı İstanbul'a indirdi. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Portekizli yıldız amblemi kartal olan bir takımda daha forma giyecek. 30 yaşındaki yıldıza da 3 sene için toplamda 18 milyon euro ödeneceği açıklandı.

12 MİLYON EURO MALİYET

Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta forvete de dev bir isim alındı. İtalya'da 3 kez gol krallığı yaşamış ve geçen sezonu da 11 kez rakip fileleri sarsarak tamamlayan Ciro Immobile ile ile sıkışıldı.



Yönetim önceki gün İstanbul'a getirdiği yıldız futbolcuyla senelik yine 6 milyon euro üzerinden anlaştı. İtalyan golcüye 2 sezon için 12 milyon euro ödeme yapılacağı duyuruldu.

IMMOBILE: ÇOK DUYGULANDIM

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile ilk açıklamasını havaalında yaptı. Beşiktaş formasıyla taraftarın karşısına çıkan İtalyan oyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni sezon için hazırım. Taraftar inanılmaz. Çok duygulandım." ifadesini kullandı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Kartal yerli isimleri de ihmal etmiyor. Yabancı kontenjanında sorun yaşamak istemeyen teknik heyet, Galatasaray ve Trabzonspor ile de adı anılan Emirhan Topçu'nun alınmasına onay verdi.

Fotomaç'ın haberine göre yönetim, genç futbolcunun kulübü Rizespor ile görüşmelerine başladı. Haberde Karadeniz ekibiyle anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

Emirhan Topçu geçen sezon 32 maça çıkıp 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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