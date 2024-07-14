Beşiktaş Slovenya kampı kapsamında 17 Temmuz'da Shakhtar Donetsk ve 20 Temmuz'da Grazer AK ile hazırlık maçları oynayacak.

Uzun süredir şampiyonluğa ulaşamadığı Süper Lig'de artık kupayı kaldırmak isteyen Beşiktaş'ta transfer harekatı da devam ediyor. Kara Kartal, Başkan Hasan Arat yönetiminde Ernest Muçi ve Al Musrati hamlelerine yaptığı eklemelerle dünyada da ses getirdi.





İLK HAMLE PAULISTA Takımın ilk olarak savunma hattına dokunuş yapıldı. Gabriel Paulista ile anlaşma sağlayan siyah beyazlı ekip, sambacıya 3 milyon euro yıllık ödeneceğini duyurdu.

10 NUMARA SILVA Bir sonraki hamlesi 10 numara ve kanat organizasyonu olan Kartal, Benfica ile yollarını ayıran Rafa Silva'yı İstanbul'a indirdi. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Portekizli yıldız amblemi kartal olan bir takımda daha forma giyecek. 30 yaşındaki yıldıza da 3 sene için toplamda 18 milyon euro ödeneceği açıklandı.