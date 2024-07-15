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Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Tam bitti derken gelen açıklama şaşırttı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de önemli adımlar atmaya devam ediyor. Kadrosundaki kaliteli oyunculara yenilerini eklemek isteyen teknik heyet ve yönetim pek çok isimle temaslarını sıklaştırdı. Teknik Direktör Jose Mourinho, istediği yıldızlarla bire bir görüşürken Başkan Ali Koç ve ekibi de pazarlıklarda yoğun uğraş veriyor. Listedeki isimlerden biri için sürecin neredeyse tamamlanması bekleniyordu ancak gelen açıklama herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 16:47 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 16:47
Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Tam bitti derken gelen açıklama şaşırttı

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Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı lacivertliler Portekizli çalıştırıcı yönetimindeki antrenmanlarda bir yandan güç depolarken diğer taraftan taktik konusunda bilgileri ezberliyor. Ayrıca transfer çalışmaları da devam ediyor. Yönetim, teknik heyetten gelen liste doğrultusunda oluşturulan listenin en başındaki isimleri bitirebilmek adına yoğun mesai harcıyor. O yıldızlardan biri için kötü haber geldi. İşte detaylar...

Kadrosuna Levent Mercan takviyesi yapan ve ardından da Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alan Fenerbahçe, uzun bir süredir transferde sessizliğini koruyor.

Geride kalan sezonu şampiyon Galatasaray'ın sadece 3 puan farklı ikinci sırada tamamlayan sarı lacivertlilerde yeni seneden beklentiler yine yüksek. Jose Mourinho'yu takımın başına getiren yönetim, transferde de yoğun mesai harcıyor.

Listesinde pek çok ismi bulunduran Kanarya, artık transferde bombaları patlatmak amacında. İki yerli ismin ardından tabancı hamleleri merak edilen yönetim pazarlıkları resmiyete kavuşturup imzaları atmak amacında.

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hücum hattında ayrılıklar yaşandı. Michy Batshuayi Galatasaray ile anlaştı. Serdar Dursun kiralandığı Karagümrük'e geri döndü ve Joshua King sözleşmesinin bitimi sonrasında ayrıldı.

Sarı lacivertli ekipte birçok ayrılık daha yaşanacak. Bonservisiyle satılması beklenen yıldızların yanı sıra kiradan dönen ve kadroda düşünülmeyen futbolcular gönderilecek. Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde'den yüksek bonservis bekleniyor. Yerlilerde ise Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder ilk sıralarda.

Geride kalan sezon farklı takımlarda oynayan Crespo, Lincoln, Joao Pedro ile birlikte teklif gelmesi halinde satılması muhtemel isimlerden Rade Krunic, Miha Zajc, Ryan Kent ve Luan Peres listede yer alıyor. Brezilyalı savunmacı hakkında sözleşmesinin feshedileceği yönünde bazı iddialar ortaya atılsa da henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

Hücum hattında oluşan boşluğu kapatmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen yıldızlardan biri Youssef En-Nesyri olmuştu. Faslı futbolcu için Sevilla ile masaya oturan Kanarya'nın trasnferde mutlu sona ulaşmasına kesin gözle bakılıyordu.

Geçen sezonu 41 maçta attığı 20 golle tamamlayan ve 3 de asist yapan 27 yaşındaki futbolcu için Jose Mourinho bir hayli istekliydi. Yeniden Avrupa futbolunun zirvesine oynayabileceklerini ve şampiyonluk yaşayabileceklerinden bahseden deneyimli çalıştırıcı yönetimden gelecek güzel haberleri bekliyordu.

Sevilla Teknik Direktörü Victor Orta, basın toplantısında golcü futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

Orta, sarı lacivertlilerin anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edilen En Nesyri için; 'Avrupa takımlarından birçok ilgi oldu ancak henüz bizi memnun eden bir teklif olmadı. En-Nesyri'nin Sevilla için temsil ettiği değeri, istatistiklerini, golcü olarak yeteneğini ve oyuncu tipini biliyoruz. Bu futbolda çok önemli. Bugün itibarıyla önümüzde, bizi memnun eden ve onunla ilgili bir karar almamızı gerektiren bir teklif yok.' dedi.

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