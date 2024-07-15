Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Tam bitti derken gelen açıklama şaşırttı

Orta, sarı lacivertlilerin anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edilen En Nesyri için; 'Avrupa takımlarından birçok ilgi oldu ancak henüz bizi memnun eden bir teklif olmadı. En-Nesyri'nin Sevilla için temsil ettiği değeri, istatistiklerini, golcü olarak yeteneğini ve oyuncu tipini biliyoruz. Bu futbolda çok önemli. Bugün itibarıyla önümüzde, bizi memnun eden ve onunla ilgili bir karar almamızı gerektiren bir teklif yok.' dedi.