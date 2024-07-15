Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Tam bitti derken gelen açıklama şaşırttı

Listesinde pek çok ismi bulunduran Kanarya, artık transferde bombaları patlatmak amacında. İki yerli ismin ardından tabancı hamleleri merak edilen yönetim pazarlıkları resmiyete kavuşturup imzaları atmak amacında.
800
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hücum hattında ayrılıklar yaşandı. Michy Batshuayi Galatasaray ile anlaştı. Serdar Dursun kiralandığı Karagümrük'e geri döndü ve Joshua King sözleşmesinin bitimi sonrasında ayrıldı.
Sarı lacivertli ekipte birçok ayrılık daha yaşanacak. Bonservisiyle satılması beklenen yıldızların yanı sıra kiradan dönen ve kadroda düşünülmeyen futbolcular gönderilecek. Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde'den yüksek bonservis bekleniyor. Yerlilerde ise Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder ilk sıralarda.
Geride kalan sezon farklı takımlarda oynayan Crespo, Lincoln, Joao Pedro ile birlikte teklif gelmesi halinde satılması muhtemel isimlerden Rade Krunic, Miha Zajc, Ryan Kent ve Luan Peres listede yer alıyor. Brezilyalı savunmacı hakkında sözleşmesinin feshedileceği yönünde bazı iddialar ortaya atılsa da henüz somut bir gelişme yaşanmadı.
Hücum hattında oluşan boşluğu kapatmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen yıldızlardan biri Youssef En-Nesyri olmuştu. Faslı futbolcu için Sevilla ile masaya oturan Kanarya'nın trasnferde mutlu sona ulaşmasına kesin gözle bakılıyordu.