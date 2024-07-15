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Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere yanıt! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'ın forvet rotasyonunda yer alması beklenen Halil Dervişoğlu, hakkında çıkan ayrılık iddiaları ve eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu; "Buralara nasıl geldiğimi biliyorum, kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor" dedi.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 20:48 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 20:48
Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere yanıt! Galatasaray’dan ayrılacak mı?

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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, Tekni Direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmıızlılarda durumu en çok merak edilen isimlerin başında Halil Dervişoğlu geliyor. Geride kalan sezonu Hatayspor'da tamamlayan milli futbolcu, kendisine yapılan eleştirilerle ilgili olarak açıklamada bulundu ve şu an Galatasaray'ın futbolcusu olduğunu söyledi.

Geride kalan sezon yakaladığı istatistik ve performansıyla ilgili konuşan Halil Dervişoğlu; "Geçen sezon, müthiş bir sezon geçirmedim ama benim elimden gelen şu anda çalışmak. Bir şeyin olacağı varsa, olur zaten. Şu anda tek düşündüğüm şey çalışmak ve aldığım sürede daha iyi performans göstermek" cevabını verdi.

TÜRKİYE VE AVRUPA FARKLI

Uyum sorunu ile ilgili olarak da konuşan genç oyuncu; "Gol atmadığım için oluyor, çektiğim topu gol atsam kimse bir şey demez. Dediğinize katılıyorum daha çok gol atmam lazım. Futbol böyle bir şey, çalışarak daha çok gol atmaya çalışacağım. Türkiye Ligi ve Avrupa farklı. Bu hiçbir sebep olmuyor. Başka oyuncular da oradan geliyor ve performans gösteriyor. Onun bir alakası olduğunu düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

BURALARA NASIL GELDİĞİMİ BİLİYORUM

Kendisine yöneltilen eleştiriler hakkındaki soruyu yanıtlayan Halil Dervişoğlu, "Bu bizim işimiz, biz bunu iş olarak görüyoruz. Hoca bizi oynattığında oynatmadığında biz bunu işimiz olarak görüyoruz. Hiçbir futbolcu kötü yorumlardan etkilenmez. Bir şeylerden sonra alışıyorsun. Her oyuncu kendine göre onunla başa çıkıyor. Artık o kadar alıştığımız için biliyoruz neler yazacağını. Şahsi olarak ben çok etkilenmem. Bu benim işim, ben kendimi biliyorum. Buralara nasıl geldiğimi biliyorum, kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor" şeklinde cevap verdi.



"ŞU AN GALATASARAY'IN OYUNCUSUYUM"

Galatasaray'daki geleceğine Okan Buruk'un karar vereceğini vurgulayan Halil Dervişoğlu, "İlk olarak ben şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum. Galatasaray'ı seviyorum. İlk hedefim burada performans göstermek. Burada her şeyin benim istediğim gibi olacağına dair bir şey yok. Hocanın dediği önemli. Ben çalışacağım, hoca ne derse ona göre karar veririz" ifadelerini kullandı.

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