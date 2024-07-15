Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere yanıt! Galatasaray’dan ayrılacak mı?

BURALARA NASIL GELDİĞİMİ BİLİYORUM

Kendisine yöneltilen eleştiriler hakkındaki soruyu yanıtlayan Halil Dervişoğlu, "Bu bizim işimiz, biz bunu iş olarak görüyoruz. Hoca bizi oynattığında oynatmadığında biz bunu işimiz olarak görüyoruz. Hiçbir futbolcu kötü yorumlardan etkilenmez. Bir şeylerden sonra alışıyorsun. Her oyuncu kendine göre onunla başa çıkıyor. Artık o kadar alıştığımız için biliyoruz neler yazacağını. Şahsi olarak ben çok etkilenmem. Bu benim işim, ben kendimi biliyorum. Buralara nasıl geldiğimi biliyorum, kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor" şeklinde cevap verdi.