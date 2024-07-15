Yabancı kontenjanı nedeniyle bazı oyuncuları kadroda tutamayacak olan Giovanni van Bronckhorst, listesini belirlemeye çalışıyor. Her gün birçok yıldızla adı anılan Beşiktaş'ta ayrılacak futbolcular da rota belirleyecek. Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'ın gitme olasılığı çok yüksek. Ajdin Hasic, Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana, Daniel Amartey ve Montero ie de yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
Orta sahaya yıldız bir oyuncu almak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'in yıldızını gündeme aldı. Siyah beyazlılarda gündeme gelen isim ise Dani Ceballos. İspanyol futbolcuya başkent ekibinde bulamadığı şansın aksine sürekli oynama garantisi verilecek.
Dünya kulüpler sıralamasında ilk sırada bulunan Real'in orta saha rotasyonunda bulunan 27 yaşındaki Ceballos merkez orta sahada forma giyebiliyor. 2027'ye kadar takımıyla kontratı bulunuyor.
Geride kalan sezonda 27 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 864 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak değerlendiriliyor.
Giovanni van Bronckhorst'un alınması halinde büyük güç kazandıracağına inandığı İspanyol yıldızı kadrosunda görmek istediği öğrenildi.