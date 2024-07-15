Geride kalan sezonun devre arasında Ernest Muçi ve Al Musrati için 30 milyon euroya yakın bir bonservis ödeyen Beşiktaş, yazın ise kadrosuna kattığı yıldızlardan Gabriel ve Rafa Silva için ödeme yapmadı. Immobile'de lise Lazio'ya 2 milyon euro verileceği öğrenildi.

Kartal'ın son transferi Ciro Immobile, kulüp tarihinde Matteo Ferrari ve Federico Guinti'den sonra üçüncü İtalyan futbolcu oldu.

Kadrounun kalitesini daha da yukarı çekmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un istediği isimler üzerinden giden yönetim zaman zaman bazı oyuncular hakkında da bilgi sahibi olmak adına Hollandalı antrenöre danışıyor.

Üç yıldızın ardından yeni bir takviye daha yapmakta kararlı olan siyah beyazlı ekipte gündeme Real Madrid'in yıldızı geldi. Orta sahada Gedson Fernandes ile yollarını ayırması muhtemel olarak gözüken siyah beyazlılar satışın gerçekleşmesi halinde hemen boşluğu dolduracak.