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Beşiktaş Real Madrid'in yıldızını istiyor! Ciro Immobile sonrası Kartal'dan dev bir hamle daha...

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş, transferde de yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlılar kadrosuna kattığı isimelrle rakiplerine gözdağı vermeyi başarırken hamlelerine de bir yenisini daha eklemek istiyor. Gündemde ise Real Madrid'in yıldız ismi var. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst da alınması halinde takıma katkı yapacağı görüşünü bildirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 17:43 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 17:43
Beşiktaş Real Madrid’in yıldızını istiyor! Ciro Immobile sonrası Kartal’dan dev bir hamle daha...

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Yeni sezonda hedefini yeniden zirve olarak belirleyen Beşiktaş, hazırlıklarına Slovenya'da devam ediyor. Kartal, transferde oldukça ses getiren hamlelerinin ardından yeni adımlar atmak amacında ve girişimler sürüyor. Son olarak Real Madrid'in yıldızı gündeme alındı. Giovanni van Bronckhorst da alınması konusunda onay verdi. İşte detaylar...

Son olarak oynayacağı Dinamo Zagreb maçı yağmur nedeniyle iptal olan Beşiktaş, Slovenya kampındaki hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda futbolcular hem güç depoluyor hem de van Bronckhorst'un taktiklerini ezberleyerek uygulamaya çalışıyor.

Yönetim de Hollandalı çalıştırıcının eline en iyi kadroyu teslim etmek amacıyla temaslarını yoğunlaştırıyor. Başkan Hasan Arat yönetiminde yaptığı takviyeler ve ödediği ücretlerle dikkat çeken siyah beyazlılar artık yeniden zirvede yer almak istiyor.

Geride kalan sezonun devre arasında Ernest Muçi ve Al Musrati için 30 milyon euroya yakın bir bonservis ödeyen Beşiktaş, yazın ise kadrosuna kattığı yıldızlardan Gabriel ve Rafa Silva için ödeme yapmadı. Immobile'de lise Lazio'ya 2 milyon euro verileceği öğrenildi.

Kartal'ın son transferi Ciro Immobile, kulüp tarihinde Matteo Ferrari ve Federico Guinti'den sonra üçüncü İtalyan futbolcu oldu.

Kadrounun kalitesini daha da yukarı çekmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un istediği isimler üzerinden giden yönetim zaman zaman bazı oyuncular hakkında da bilgi sahibi olmak adına Hollandalı antrenöre danışıyor.

Üç yıldızın ardından yeni bir takviye daha yapmakta kararlı olan siyah beyazlı ekipte gündeme Real Madrid'in yıldızı geldi. Orta sahada Gedson Fernandes ile yollarını ayırması muhtemel olarak gözüken siyah beyazlılar satışın gerçekleşmesi halinde hemen boşluğu dolduracak.

Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel, Portekizli futbolcunun transferi hakkında "Şu an askıda. Herhangi bir somut gelişme yok. Olduğu takdirde değerlendiririz." ifadelerini kullanmıştı. Fernandes'e Zenit'in ilgisi devam ediyor.

Yabancı kontenjanı nedeniyle bazı oyuncuları kadroda tutamayacak olan Giovanni van Bronckhorst, listesini belirlemeye çalışıyor. Her gün birçok yıldızla adı anılan Beşiktaş'ta ayrılacak futbolcular da rota belirleyecek. Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'ın gitme olasılığı çok yüksek. Ajdin Hasic, Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana, Daniel Amartey ve Montero ie de yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Orta sahaya yıldız bir oyuncu almak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'in yıldızını gündeme aldı. Siyah beyazlılarda gündeme gelen isim ise Dani Ceballos. İspanyol futbolcuya başkent ekibinde bulamadığı şansın aksine sürekli oynama garantisi verilecek.

Dünya kulüpler sıralamasında ilk sırada bulunan Real'in orta saha rotasyonunda bulunan 27 yaşındaki Ceballos merkez orta sahada forma giyebiliyor. 2027'ye kadar takımıyla kontratı bulunuyor.

Geride kalan sezonda 27 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 864 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak değerlendiriliyor.

Giovanni van Bronckhorst'un alınması halinde büyük güç kazandıracağına inandığı İspanyol yıldızı kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

Kartal'ın geçtiğimiz günlerde Real Madrid'den ayırlmak istediğini açıklayan İspanyol orta saha Dani Ceballos'u gündemine aldığı ve önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle temas kuracağı belirlendi.

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