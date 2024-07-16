Fenerbahçe taraftarlarını şok edecek haber! Jose Mourinho onayı verdi Cengiz Ünder yol ayrımına geldi! 10 milyon Euro öneri geldiği an...

Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları sürerken, kadroda düşünülmeyen oyuncular da netleşmeye başladı.

CENGİZ YOL AYRIMINA GELDİ

İddiaya göre; Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder'in yol ayrımında olduğu ve Sarı-Lacivertli yöneticilerin, geçen sezon beklentilere tam anlamıyla karşılık veremeyen futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.