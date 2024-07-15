Fenerbahçe'de Emre Demir'in Sakaryaspor ile kiralanmasından sonra Tiago Çukur da satın alma önceliği ile Roda'ya bonservisiyle gönderildi.
Sarı lacivertlilerde ayrılığa en yakın isimlerden biri de Emre Mor. Fatih Karagümrük'ten alınan milli sağ kanata talip çıktı. Geride kalan sezonu eski takımında kiralık geçiren 26 yaşındaki oyuncu, Oğuz Aydın'ın transferi sonrasında fazla forma şansı bulmayabilir.
Emre'ye Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor talip oldu. Mor sarılı İstanbul ekibi ayrıca Ryan Kent ve Luan Peres'i de istedi.
Ajansspor'un haberine göre Emre Mor için Eyüpspor, kiralık transferle birlikte maaşın bir bölümünü de Fenerbahçe'nin karşılamasını talep etti. Fenerbahçe ile anlaşmaya varmaya yakın olan İstanbul ekibi, kısa süre içinde bu transferi duyurmak istiyor.