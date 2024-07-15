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Fenerbahçe'de sürpriz transfer! İmzaların atılması bekleniyor

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu. Ayrılması beklenen futbolculardan birine talip çıktı ve artık imzaların atılması an meselesi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 21:23 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 21:23
Fenerbahçe’de sürpriz transfer! İmzaların atılması bekleniyor

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Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de oyuncular hem güç depoluyor hem de taktiksel olarak Portekizli teknik direktörün direktiflerini çalışarak ezberliyor. Diğer yandan takıma katılacak oyuncular konusunda da yönetim elinden geleni yaparak Şampiyonlar Ligi ön elemeleri öncesi imzaları attırmak istiyor.

Bugüne kadar Levent Mercan ve Çağla Söyüncü'yü transfer ettiğini duyuran Fenerbahçe'de bir süredir sessizlik hakim. Sarı lacivertliler artık bu ortamı bozarak resmi açıklamaları yapmak istiyor.

En yakın hedefler ise Oğuz Aydın ve Cenk Tosun. Diğer yandan yabancı hamlelerinde ise birçok yıldız gündemde. Temaslar ve görüşmeler sürüyor. Jose Mourinho da bire bir olarak ikna sürecinde Fenerbahçe hakkında olumlu referanslar veriyor.

Kanarya'da yeni sezondan itibaren yer almayacak oyuncuların durumları da merak konusuydu. Sürekli gelenlerin konuşulduğu Fener'de bazı isimler sarı lacivertli formayı giymeyecek.

Rade Krunic'in 3.5 milyon euro satın alma maddesinin kullanılmasının ardından satışı için kulüp arayışları başlayacak. Boşnak futbolcunun İsmail Kartal dönemindeki performansı sonrası bileti kesilmişti.

Kontratı bittikten sonra yeniden sözleşme imzalanan Miha Zajc da yine gönderilecek futbolcular arasında bulunuyor. Slovenyalı yıldızın talibi çıkarsa kolaylık sağlanacak.

Miguel Crespo, Joao Pedro ve Lincoln gibi geride kalan sezonu kiralık olarak geçiren futbolcular da kadroda düşünülmüyor. Ancak isteyen takımların maaş karşılama beklentileri var. Fenerbahçe'nin bunu nasıl değerlendireceği henüz bilinmiyor.

Takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında Ryan Kent ve Luan Peres de bulunuyor. Peres'in sezon sonunda kontratının bitecek olmasından dolayı yönetim nispeten rahat ancak Kent'te aynı durum söz konusu değil. Ayrıca isteyeni de yok.

Fenerbahçe'de Emre Demir'in Sakaryaspor ile kiralanmasından sonra Tiago Çukur da satın alma önceliği ile Roda'ya bonservisiyle gönderildi.

Sarı lacivertlilerde ayrılığa en yakın isimlerden biri de Emre Mor. Fatih Karagümrük'ten alınan milli sağ kanata talip çıktı. Geride kalan sezonu eski takımında kiralık geçiren 26 yaşındaki oyuncu, Oğuz Aydın'ın transferi sonrasında fazla forma şansı bulmayabilir.

Emre'ye Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor talip oldu. Mor sarılı İstanbul ekibi ayrıca Ryan Kent ve Luan Peres'i de istedi.

Ajansspor'un haberine göre Emre Mor için Eyüpspor, kiralık transferle birlikte maaşın bir bölümünü de Fenerbahçe'nin karşılamasını talep etti. Fenerbahçe ile anlaşmaya varmaya yakın olan İstanbul ekibi, kısa süre içinde bu transferi duyurmak istiyor.

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