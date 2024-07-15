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Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de oyuncular hem güç depoluyor hem de taktiksel olarak Portekizli teknik direktörün direktiflerini çalışarak ezberliyor. Diğer yandan takıma katılacak oyuncular konusunda da yönetim elinden geleni yaparak Şampiyonlar Ligi ön elemeleri öncesi imzaları attırmak istiyor.

Bugüne kadar Levent Mercan ve Çağla Söyüncü'yü transfer ettiğini duyuran Fenerbahçe'de bir süredir sessizlik hakim. Sarı lacivertliler artık bu ortamı bozarak resmi açıklamaları yapmak istiyor.