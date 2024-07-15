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Beşiktaş’ta Immobile ve Semih Kılıçsoy takımla çalıştı

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro İmmobile ve milli takımdan dönen Semih Kılıçsoy da antrenmanda yer aldı. İki futbolcu da çalışmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 17:08 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 17:08
Beşiktaş’ta Immobile ve Semih Kılıçsoy takımla çalıştı

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Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, pas çalışması ve ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba antrenmanı takip etti.
Siyah-beyazlı ekip, Slovenya kamp çalışmalarına bugün TSİ 19.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Ciro Immobile ilk antrenmanına çıktı.Ciro Immobile ilk antrenmanına çıktı.

IMMOBILE VE SEMİH KILIÇSOY TAKIMLA ÇALIŞTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro İmmobile ve milli takımdan dönen Semih Kılıçsoy da antrenmanda yer aldı. İki futbolcu da çalışmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

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