Beşiktaş’ta Immobile ve Semih Kılıçsoy takımla çalıştı

Ciro Immobile ilk antrenmanına çıktı.



IMMOBILE VE SEMİH KILIÇSOY TAKIMLA ÇALIŞTI



Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro İmmobile ve milli takımdan dönen Semih Kılıçsoy da antrenmanda yer aldı. İki futbolcu da çalışmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.