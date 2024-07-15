Bertrand Traore Ajax’ta!

Hollanda temsilcisi Ajax , yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, bir dönem Başakşehir forması da giyen 28 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore 'yi 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.



Söz konusu transferle ilgili konuşan Ajax Teknik Heyet Sorumlusu Alex Kroes, Traore'nin birçok seçeneğinin olmasına rağmen kendilerini tercih ettiği için mutlu olduklarını aktardı.



Geride kalan sezonun ilk bölümünde Aston Villa, ikinci yarısında Villarreal formaları giyen 28 yaşındaki futbolcu, 17 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.