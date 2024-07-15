SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'ın listesindeydi maaşı belli oldu! İşte yıldız oyuncunun istediği ücret...

Yeni sezonda da şampiyonluk mücadelesi vermek ve mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray tam 4 kulvarda kupa kazanmaya çalışacak. Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Aslan, transferde önemli adımlar atmak üzere temaslarını sıklaştırıyor. Gündemdeki yıldızlardan birinin maaşı belli oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 18:44 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 18:45
Galatasaray’ın listesindeydi maaşı belli oldu! İşte yıldız oyuncunun istediği ücret...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geride kalan 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da hedef hem üçüncü kez mutlu sona ulaşmak hem de beşinci yıldızı takmak. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in haricinde mücadele vereceği 3 kulvarda da daha yine zirvede yer alabilmek adına boy gösterecek. Bunun için de kadrosunu geniş ve kaliteli tutmak amacında. Girişimler devam ediyor. Listedeki isimlerden birinin maaşı da belli oldu. İşte detaylar...

9-10-11-12 Ağustos tarihlerinde başlayacak Süper Lig öncesinde hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, Fortuna Düsseldorf ile oynayacağı maçın ardından üç karşılaşmaya daha çıkacak. Aslan 18 Temmuz'da Trencin, 24 Temmuz'da Lecce ve 27 Temmuz'da Parma'yla kozlarını paylaşacak.

OKAN BURUK KARAR VERECEK

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, kadrosunu belirlemek için önceliği genç oyuncular ve kiradan dönen isimlere verdi. Takımda kalması garanti isimlerin haricinde katkı vereceğine emin olmak istediği futbolcularla devam etmeyi hedefleyen başarılı antrenör her biriyle özel ilgileniyor.

AYRILIK KAPIDA

Galatasaray'ın geçen sezon NEC Nijmegen'e kiraladığı Mathias Ross'un talibi çıktı. Danimarkalı stoper için Çekya temsilcisi Sparta Prag devreye girdi. Genç futbolcunun bonservisini 1.5 milyon euroya almayı hedefleyen başkent temsilcisi Cimbom'un kapısını çaldı. Ancak Aslan beklentisini bu ücretin üzerinde söyledi. Görüşmeler devam ediyor.

CICALDAU DA YOLCU

Yine takımın kiralık gönderilen isimlerden biri olan Alexandru Cicaldau geçen sezonu Konyaspor'da geçirmişti. Konya temsilcisindeki performansıyla da beklentilerin altında kalan Rumen futbolcuyla da yollar ayrılacak. Yıldız orta saha için Gaziantep FK'nın ilgisi olduğu yönünde iddialar var.

ICARDI TEKLİFİNE RET!

Sarı kırmızılı ekibe imza attıktan sonra 2 kez Süper Lig şampiyonluğu kazanılmasında büyük rol oynayan Mauro Icardi için yapılan teklif reddedildi. Suudi Arabistan Pro Lig'ine yükselen Al Qadsiyah'ın istediği Arjantinli golcü hakkındaki öneri geri çevrildi. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Qadsiyah ilk olarak Alvaro Morata ve Mauro Icardi için kulüplerine teklif götürdü. Bu tekliflerin reddedilmesinin ardından ise Pierre-Emerick Aubameyang tranfer edildi. Gabonlu golcü Suudi Arabistan ekibinden yıllık 15 milyon Euro kazanacak.

SERGIO OLIVEIRA'YA TALİP VAR

Roma'dan transfer edildiği sezon şampiyonluğa direkt katkı veren isimlerden biri olmayı başaran Sergio Oliveira geçen sene ise yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Ayrıca Okan Buruk ile arasındaki sorun sonrasında da kadro dışı kalmıştı. Gönderilmesi planlanan Portekizli yıldız için ülkesinden talip çıktı. Braga, deneyimli orta sahayı istiyor. Ülkesine dönmek isteyen Oliveira, İstanbul'a veda etmeye hazırlanıyor.

RABIOT HALEN GÜNDEMDE

Galatasaray'ın geçen sezon da listesinde olan ancak transferi gerçekleşmeyen Adrien Rabiot, sözleşmesinin bitimiyle birlikte istediği kulübe gitme hakkını eline aldı. Yönetim de iletişimi koparmadan durumunu yakından takip ediyor.

Okan Buruk'un orta sahada dinamik, mücadeleci ve topla ilişkisi iyi bir orta saha istediği sarı kırmızılılarda Fransız yıldız için yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı.

Ancak bu kez serbest statüde bulunmasından dolayı Rabiot dosyası halen sıcak. 29 yaşındaki futbolcunun istediği maaş da belli oldu.

İtalyan medyasına göre Adrien Rabiot transfer olacağı kulüpten 8 milyon euro talep ediyor.

İstikrarlı yapısıyla ön plana çıkan Rabiot geçen sezon 35 maça çıkıp 5 gol attı ve 3 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın tarihi normalleşme çağrısına Esad’dan yeşil ışık: Her türlü girişime olumlu bakıyoruz
Başkan Erdoğan’dan şehitlere dua hainlere lanet: 15 Temmuz’a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
Astaş Holding
Emeklinin kök maaşına yeni ayar! %24.73’lük artış sonrası rakamlar bu hafta değişiyor! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu
Çeşme’de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti | Vali Elban duyurdu: 4 kişi gözaltına alındı
Kabine tarihi belli oldu... Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
Nuh Çimento
FETÖ’cülerin Turkuvaz Medya’yı işgal planı: Toplu infazla yapacaklardı!
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılacaklar belli oldu! İşte Mourinho’nun raporu
Trump suikast girişiminden sonra ilk röportajını verdi: O anı bir de kendisi anlattı! Gizli Servis baskı altında
Google’dan İsrail’e siber destek: Nimbus Projesi’nden sonra sırada Wiz var! 25 milyar dolarlık rekor
Koza Altın
Ekşi Sözlük’te 15 Temmuz skandalı: Şehit ve gazilere saygısızlık yapıldı
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam
FETÖ’cülerin ABD’deki villaları ve kayıt dışı ekonomisi örgütü karıştırdı! Büyükbaşlar lüks içinde yaşıyor...
SON DAKİKA