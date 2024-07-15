AYRILIK KAPIDA Galatasaray'ın geçen sezon NEC Nijmegen'e kiraladığı Mathias Ross'un talibi çıktı. Danimarkalı stoper için Çekya temsilcisi Sparta Prag devreye girdi. Genç futbolcunun bonservisini 1.5 milyon euroya almayı hedefleyen başkent temsilcisi Cimbom'un kapısını çaldı. Ancak Aslan beklentisini bu ücretin üzerinde söyledi. Görüşmeler devam ediyor.

CICALDAU DA YOLCU Yine takımın kiralık gönderilen isimlerden biri olan Alexandru Cicaldau geçen sezonu Konyaspor'da geçirmişti. Konya temsilcisindeki performansıyla da beklentilerin altında kalan Rumen futbolcuyla da yollar ayrılacak. Yıldız orta saha için Gaziantep FK'nın ilgisi olduğu yönünde iddialar var.

ICARDI TEKLİFİNE RET! Sarı kırmızılı ekibe imza attıktan sonra 2 kez Süper Lig şampiyonluğu kazanılmasında büyük rol oynayan Mauro Icardi için yapılan teklif reddedildi. Suudi Arabistan Pro Lig'ine yükselen Al Qadsiyah'ın istediği Arjantinli golcü hakkındaki öneri geri çevrildi. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Qadsiyah ilk olarak Alvaro Morata ve Mauro Icardi için kulüplerine teklif götürdü. Bu tekliflerin reddedilmesinin ardından ise Pierre-Emerick Aubameyang tranfer edildi. Gabonlu golcü Suudi Arabistan ekibinden yıllık 15 milyon Euro kazanacak.

SERGIO OLIVEIRA'YA TALİP VAR Roma'dan transfer edildiği sezon şampiyonluğa direkt katkı veren isimlerden biri olmayı başaran Sergio Oliveira geçen sene ise yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Ayrıca Okan Buruk ile arasındaki sorun sonrasında da kadro dışı kalmıştı. Gönderilmesi planlanan Portekizli yıldız için ülkesinden talip çıktı. Braga, deneyimli orta sahayı istiyor. Ülkesine dönmek isteyen Oliveira, İstanbul'a veda etmeye hazırlanıyor.