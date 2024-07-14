Şampiyon olabilmek için çıktığı yolda takımın başına Portekizli teknik direktörü getirdikten sonra Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlayan Kanarya'da sıra forvete geldi.

Batshuayi, King ve Serdar'ın takımdan ayrılmaları üzerine hem sayı hem de nitelık olarak boşluk oluşan Fenerbahçe'de yeni golcü arayışları devam ediyor.

Cenk Tosun ile de ilgilenen sarı lacivertliler, Süper Lig'i sallayacak bir santrforun da peşine düştü. Yabancı futbolcu konusunda hata yapmak istemeyen yönetim, daha önce de ilgilenilen isimlerden birine yöneldi.





Edin Dzeko'nun hem geçen sezonun ikinci yarısındaki düşüşünü hem de yaşını hesaba katan Jose Mourinho ve yönetim, en iyi rotasyonu oluşturmak adına çalışmalarını sürdürüyordu.