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Fenerbahçe'ye sambacı golcü! Jose Mourinho da alınmasını istiyor...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. Sarı lacivertliler hücum hattını güçlendirmek ve alternatiflerini artırmak adına pek çok isimle görüşüyor. Daha önce pek çok kez adı Kanarya ile anılan bir yıldız yine gündeme geldi. Hem de sözleşmesi yakın zamanda sona erecek ve bu da yönetime avantaj sağlayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 22:18 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 22:21
Fenerbahçe’ye sambacı golcü! Jose Mourinho da alınmasını istiyor...

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Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu için kadrosunu teslim edene kadar yapabildiği kadar transfer yapmak isteyen Kanarya'da Levent ve Çağlar sonrası ilk yabancı hamlesinin kimle gerçekleşeceği merakla bekleniyor. Birçok oyuncuyla görüşen yönetimin ilk hedefi forvet. Listede ise yıldız bir futbolcu var.

Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe şu ana kadar 3 maç yaptı. Admira Wacker ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler, Hajduk Split'e ise 1-0 yenildi. Son olarak Strasbourg'u 4-0 yenme başarısı gösterdi.

Artık şampiyonluk kazanmak isteyen Kanarya'da Teknik Direktör Jose Mourinho, kamp boyunca eksikleri not alarak kararını vermek için veri topluyor.

Şampiyon olabilmek için çıktığı yolda takımın başına Portekizli teknik direktörü getirdikten sonra Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlayan Kanarya'da sıra forvete geldi.

Batshuayi, King ve Serdar'ın takımdan ayrılmaları üzerine hem sayı hem de nitelık olarak boşluk oluşan Fenerbahçe'de yeni golcü arayışları devam ediyor.

Cenk Tosun ile de ilgilenen sarı lacivertliler, Süper Lig'i sallayacak bir santrforun da peşine düştü. Yabancı futbolcu konusunda hata yapmak istemeyen yönetim, daha önce de ilgilenilen isimlerden birine yöneldi.



Edin Dzeko'nun hem geçen sezonun ikinci yarısındaki düşüşünü hem de yaşını hesaba katan Jose Mourinho ve yönetim, en iyi rotasyonu oluşturmak adına çalışmalarını sürdürüyordu.

Fenerbahçe rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Daha önce bu kıtadan pek çok kez oyuncu transfer eden sarı lacivertliler bu kez de Flamengo'nun yıldızı Gabriel Barbosa'yı kadrosuna katmayı istiyor.

A Spor'un haberine göre yönetim, Gabriel Barbosa'nın durumunu öğrenmek için temaslarda bulunduğu öğrenildi. Kanarya'nın elini en çok kolaylaştıran durum ise Gabigol'ün kontratının sene sonunda bitmesi. Deneyimli çalıştırıcı Mourinho da alınması konusunda onay verdi.

Flamengo ile bugüne kadar 282 maça çıkan Sambacı yıldız, 151 gol ve 40 asiste imza attı.

Brezilyalı golcünün bonservis değeri ise 8 milyon Euro olarak biliniyor.

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