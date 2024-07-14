İşte Fenerbahçe’nin kamp raporu! Kim nasıl performans gösterdi? İsim isim gidecekler ve kalacaklar...

MOURİNHO RÜZGARI ESTİ Temmuz ayının ilk günü ile birlikte Avusturya'ya uçan Fenerbahçe, Bad Waltersdorf'ta kampa girerek çalışmalarına devam etti. Yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, ilk günden itibaren çalışmaları sıkı tuttu.

Antrenmanlarda takımdan 1 saat önce sahaya inen deneyimli teknik adam, idman düzenini kendisi kurarken, günde ikişer saate yakın iki antrenman yaptırdı. Kamp süreciyle ilgili konuşan futbolcular da sıkı program uygulandığına vurgu yaparak çok iyi çalıştıklarını dile getirdi.

Mourinho'nun kamptaki her şeyi en ince detayı ile inceleyerek öğrenirken, oyuncularla antrenmanlar dışında da bireysel olarak diyalog kurduğu öğrenildi. Taktik çalışmalarında birçok kez oyunu durduran Portekizli teknik adam, takıma sürekli uyarılarda bulundu.

Maç içerisinde pozisyon anlamında farklı konuları işleyen Mourinho, detayları sıklıkla oyuncularına anlattı. İdmanları dron ile kayıt ettiren deneyimli çalıştırıcı, ekibiyle birlikte her antrenmanın analizini yaptı.