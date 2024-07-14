Lamine Yamal 66 yıllık rekoru kırdı! EURO 2024’e finalde de damga vurdu

YAMAL'IN KIRDIĞI REKORLAR

İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, EURO 2024'te daha önce de rekorlar kırdı.



Şampiyonada B Grubu'nda mücadele eden İspanya'nın, Hırvatistan karşılaşmasında sahaya çıkan Yamal, turnuva tarihinin en genç forma giyen oyuncusu rekorunun (16 yaş 338 gün) sahibi oldu. Daha önce 17 yaş 246 günlükken EURO 2020'de forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.



Yamal aynı zamanda, EURO 2024 yarı finalinde de Fransa'ya attığı şık golle turnuva tarihinin en genç gol atan oyuncu rekorunu da (16 yaş 362 gün) ele geçirdi. Yamal ayrıca bu karşılaşmada maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. Yamal'dan önce Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncu rekoru İsviçreli Johan Vonlanthen'e (18 yıl, 141 gün) aitti. Vonlanthen, EURO 2004'te Fransa maçında attığı golle rekoru ele geçirmişti.



İspanyol futbolcu, Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında da 16 yaş 57 günlük iken Gürcistan'a attığı golle, eleme aşamalarında en genç gol atan oyuncu olmuştu.