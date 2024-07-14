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Lamine Yamal 66 yıllık rekoru kırdı! EURO 2024'e finalde de damga vurdu

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon İspanya ile İngiltere arasında oynanan maçla birlikte belli oldu. İspanyollar adına sahaya çıkan Lamine Yamal, ilk günden bu yana konuşulduğu turnuvada bir rekora daha imza attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 23:07 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 23:07
Lamine Yamal 66 yıllık rekoru kırdı! EURO 2024’e finalde de damga vurdu

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14 Haziran'dan bu yana Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya ile İngiltere kozlarını paylaşı. Turnuva boyunca performansıyla adından bahsettiren Lamine Yamal, başkent Berlin'de oynanan mücadelede de rekor kırdı.

Barcelona'nın yıldızı Yamal, 17. doğum gününden bir gün sonra İngiltere ile oynanan final mücadelesinde forma giyerek bu başarıyı en genç yakalayan isim oldu. Fas ve Ekvator Ginesi asıllı İspanyol futbolcu, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanches'e ait rekoru kırdı.

Lamine Yamal ayrıca uluslar arası futbol arenasının en prestijli iki büyük futbol organizasyonlarından Dünya Kupası ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyeen en genç isim olarak rekoru eline geçirdi. Dünya Kupası finalinde forma giyen en genç oyuncu rekoru, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'ye aitti. Pele, 1958 Dünya Kupası finalinde, 17 yaş 249 günlük iken İsveç'e karşı forma giydi. Brezilya'nın ilk Dünya Kupası'nı kazandığı final maçında Pele 2 kez fileleri havalandırdı ve takımının 5-2'lik galibiyetinde büyük rol oynadı.

YAMAL'IN KIRDIĞI REKORLAR

İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, EURO 2024'te daha önce de rekorlar kırdı.

Şampiyonada B Grubu'nda mücadele eden İspanya'nın, Hırvatistan karşılaşmasında sahaya çıkan Yamal, turnuva tarihinin en genç forma giyen oyuncusu rekorunun (16 yaş 338 gün) sahibi oldu. Daha önce 17 yaş 246 günlükken EURO 2020'de forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.

Yamal aynı zamanda, EURO 2024 yarı finalinde de Fransa'ya attığı şık golle turnuva tarihinin en genç gol atan oyuncu rekorunu da (16 yaş 362 gün) ele geçirdi. Yamal ayrıca bu karşılaşmada maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. Yamal'dan önce Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncu rekoru İsviçreli Johan Vonlanthen'e (18 yıl, 141 gün) aitti. Vonlanthen, EURO 2004'te Fransa maçında attığı golle rekoru ele geçirmişti.

İspanyol futbolcu, Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında da 16 yaş 57 günlük iken Gürcistan'a attığı golle, eleme aşamalarında en genç gol atan oyuncu olmuştu.

ASİST KRALLIĞI'NDA ZİRVEDE
Lamine Yamal, EURO 2024'te asist krallığında da zirvede yer alıyor.

İspanya'nın attığı 13 gole 3 asist ve 1 gollük katkı yapan Yamal, turnuvada en fazla asist yapan oyuncu sıralamasında ilk basamakta bulunuyor.

Bu sıralamada Yamal'ın ardından, aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 2'şer asist yapan 13 isim geliyor.

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