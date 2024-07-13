Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

EURO 2020 ŞAMPİYONU Lazio adına 340 maçta 207 gol ve 54 asist üretti. İtalya Milli Takımı'nın formasını da 57 maçta terleten Ciro Immobile 17 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.

İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'de şampiyonluk yaşayan Ciro Immobile; Lazio ile 1 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupa; Borussia Dortmund ile 1 Almanya Süper Kupa kazandı.

MESSI'Yİ GERİDE BIRAKTI 2019- 2020 sezonunda 37 Lig maçında 36 gol atarak inanılmaz bir sezon geçiren Immobile, o sezon Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Messi, Mbappe, Werner, Lukaku ve Vardy gibi oyuncuları geride bırakarak Avrupa Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Lazio formasıyla 340 maça çıktı, 207 gol 54 asistlik bir performans sergiledi.

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