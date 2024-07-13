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Beşiktaş'a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Lazio'dan Ciro Immobile'yi kadrosuna katan siyah beyazlılarda Cenk Tosun ise Fenerbahçe'nin yolunu tutuyor. Kartal, Cenk'in yerine flaş bir golcü almak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 09:56 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 09:56
Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

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Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından üçüncü takviyesini Ciro Immobile ile yaptı. Lazio'nun 34 yaşındaki kaptanı ve santrforu, önümüzdeki 2 sezon Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

Transfer Komitesi Başkanı Hüseyin Yücel, uzun temasların ardından yıldız ismin transferini bitirdi ve yıldız oyuncu İstanbul'a geldi.

Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

Ciro Immobile; Beşiktaş'ın 1 numaralı santrforu olmakla kalmayıp, saha içi ve saha dışı liderlik görevini de üstlenecek.
Forvet dışında forvet arkası, sağ kanat ve sol kanatta da oynayabilen 34 yaşındaki yıldız forvet; Siena, Juventus, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund ve Sevilla'da da forma giydi.

Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

EURO 2020 ŞAMPİYONU

Lazio adına 340 maçta 207 gol ve 54 asist üretti. İtalya Milli Takımı'nın formasını da 57 maçta terleten Ciro Immobile 17 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.

Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'de şampiyonluk yaşayan Ciro Immobile; Lazio ile 1 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupa; Borussia Dortmund ile 1 Almanya Süper Kupa kazandı.

Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

MESSI'Yİ GERİDE BIRAKTI

2019- 2020 sezonunda 37 Lig maçında 36 gol atarak inanılmaz bir sezon geçiren Immobile, o sezon Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Messi, Mbappe, Werner, Lukaku ve Vardy gibi oyuncuları geride bırakarak Avrupa Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Lazio formasıyla 340 maça çıktı, 207 gol 54 asistlik bir performans sergiledi.

Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

CENK TOSUN FENERBAHÇE'DE!

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun için devreye girdi.

Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.

Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

33 yaşındaki Cenk Tosun'un resmi sözleşmeye imza atmasının ardından sarı-lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması ve oyuncunun İstanbul'da takıma katılması bekleniyor.

Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

CENK'İN YERİ DOLUYOR

İlk 11 için forvet hattına Ciro Immobile'yi transfer eden Beşiktaş, şimdi de Cenk Tosun boşluğunu dolduracak.

Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

Hareketli ve bitirici özellikleri iyi forvet arayışını Immobile ile sonlandıran BeŞiktaş'ta sıra pivot santrfora geldi.

Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

Öne çıkan isim Wout Weghorst oldu. Burnley'den bonservisinin alınması halinde Kartal'a dönmeyi istediğini belirten Hollandalı golcünün kiralanmaya ise sıcak bakmadığı belirtildi.

Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

EURO 2024'ün ardından 1 hafta izin yapacak olan Weghorst ile vatandaşı van Bronckhorst'un da görüştüğü, ikilinin fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak

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