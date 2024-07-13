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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Dursun Özbek kendi duyurmuştu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'nün ardından Cenk Tosun'u da kadrosuna kattı. Kanarya, öyle bir isimle daha anlaşma noktasına geldi ki Galatasaray'ın tüm planlarını altüst edecek cinsten... İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 16:59 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 17:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Dursun Özbek kendi duyurmuştu

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sezonu Topuk Yaylası kampıyla açan sarı lacivertliler, ilk hazırlık maçını da burada oynadı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul ile karşı karşıya gelen Kanarya, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Goller Miha Zajc ve Edin Dzeko'dan gelirken, Jose Mourinho'da Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçtan galip ayrılmış oldu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

Topuk Yaylası kampının sona ermesinin ardından İstanbul'a dönen sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları için bu kez Avusturya'nın yolunu tuttu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

Burada Lugano ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi 3 hazırlık maçı daha yapıldı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kanarya, bir yandan da takıma yapılacak takviyeler konusunda girişimlerine devam ediyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

HIZLI GİRİŞ YAPTI

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde'nin ayrılma ihtimaline karşı aksiyon alan Kanarya, bu hamleyle sol bekini yedeklemiş oldu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

ÇAĞLAR TAKIMDA KALDI

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak katılan Çağlar Söyüncü, bonservisiyle sarı lacivertlilere transfer oldu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

Milli futbolcu için Kanarya, Atletico Madrid'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

YABANCI SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya "Ben bunun için buradayım" diyerek taraftarlarını rahatlatmıştı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

Hali hazırda elinde 17 yabancı futbolcu bulunan sarı lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için de en az 10 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

Kanarya'da daha önce sözleşmeleri sona eren Leonardo Bonucci ve Joshua King takıma veda ederken, Mich Batshuayi de Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımdan ayrılan yabancı futbolcularla da yola devam etmeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Omar Fayed gelecek sezon da takımda düşünülmeyen isimler.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

Kanarya, Fayed'i tekrar kiralamayı planlarken diğer isimleri bonservisiyle göndermenin yollarını arıyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

RYAN KENT VE LUAN PERES İLK SIRADA

Geçtiğimiz sezon takımda bulunan ancak süre alamayan Ryan Kent ve Luan Peres de gönderilecekler listesinde başı çekiyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

ZAJC TOPUN AĞZINDA

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde takıma katılan Miha Zajc'a da yolcu gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

OOSTERWOLDE VE SZYMANSKİ BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

DZEKO VE KRUNİC'TE KARAR MOURİNHO'NUN

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

CENK TOSUN HAMLESİ

Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

OĞUZ AYDIN BOMBASI!

Fenerbahçe'nin şimdi de bir diğer milli oyuncu Oğuz Aydın için girişimlere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

Sports Digitale'in haberine göre; Galatasaray'ın uzun süredir istediği ve başkan Dursun Özbek'in bizzat 'görüşüyoruz' dediği Oğuz Aydın için, Alanyaspor'a resmi teklif yapıldı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

Genç kanat oyuncusunun da Fenerbahçe'ye gelmeye istekli olduğu öğrenilirken transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer tamam derken...

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