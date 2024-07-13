Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Dursun Özbek kendi duyurmuştu

Milli futbolcu için Kanarya, Atletico Madrid'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

YABANCI SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya "Ben bunun için buradayım" diyerek taraftarlarını rahatlatmıştı.

Hali hazırda elinde 17 yabancı futbolcu bulunan sarı lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için de en az 10 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.