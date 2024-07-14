Wimbledon’da şampiyon Carlos Alcaraz!

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Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Carlos Alcaraz Novak Djokovic'i 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek Wimbledon Tenis Turnuvası'nda üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

İlk iki seti 6-2'lik skorla kazanan son şampiyon Carlos Alcaraz, setlerde skoru 2-0 yaptı. Çekişmeli geçen ve tie-break'e giden üçüncü seti 7-6 kazanan İspanyol raket Wimbledon'da ikinci kez şampiyon oldu. Carlos Alcaraz, Wimbledon şampiyonluğuyla bu sezonki ikinci grand slam zaferine ulaştı.