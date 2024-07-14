Wimbledon’da şampiyon Carlos Alcaraz!

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Carlos Alcaraz Novak Djokovic'i 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek Wimbledon Tenis Turnuvası'nda üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Carlos Alcaraz Novak Djokovic'i 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek Wimbledon Tenis Turnuvası'nda üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.
İlk iki seti 6-2'lik skorla kazanan son şampiyon Carlos Alcaraz, setlerde skoru 2-0 yaptı.
Çekişmeli geçen ve tie-break'e giden üçüncü seti 7-6 kazanan İspanyol raket Wimbledon'da ikinci kez şampiyon oldu.
Carlos Alcaraz, Wimbledon şampiyonluğuyla bu sezonki ikinci grand slam zaferine ulaştı.
İspanyol raket, daha önce Fransa Açık'ta şampiyon olmuştu.
Alcaraz'ın kariyerinde toplam 4 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Wimbledon'da tek erkekler finalinde yine Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic karşı karşıya gelmişti.
Alcaraz, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Djokovic'i 3-2 mağlup ederek kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etmişti.