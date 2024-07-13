Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

2024-25 sezonunda mutlaka şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için mesai yapıyor. Sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarında gaza basmış durumda.

Fenerbahçe, şu ana kadar sezon öncesinde üç hazırlık maçı yaptı. Kanarya, Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup ederken Admira Wacker ile ise 1-1 berabere kaldı. Mourinho'nun öğrencileri, Hajduk Split'e ise 1-0 yenildi.