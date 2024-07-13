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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü hamlelerinin ardından sessizliğe geçildi. Kanarya'nın bu sırada Portekizli teknik adama 2 dünya yıldızının ismini sunduğu ancak hocanın iki ismi de veto ettiği öğrenildi. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 15:59 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 15:59
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

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2024-25 sezonunda mutlaka şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için mesai yapıyor. Sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarında gaza basmış durumda.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

Fenerbahçe, Avusturya kampını Strasbourg maçıyla sonlandıracak. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönüş yapacak.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

Fenerbahçe, şu ana kadar sezon öncesinde üç hazırlık maçı yaptı. Kanarya, Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup ederken Admira Wacker ile ise 1-1 berabere kaldı. Mourinho'nun öğrencileri, Hajduk Split'e ise 1-0 yenildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

MAXİMİN GELİŞMESİ!

Hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Al-Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin'den kötü haber geldi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

Sarı - lacivertliler resmî imzaları atmak için Suudi Arabistan Pro Lig yönetiminin transfere onay vermesini bekliyordu.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

KÖTÜ HABER GELDİ

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre ise Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya kötü haber geldi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi'nin, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

EN-NESYRİ'DE SON DURUM NE?

Beşiktaş'ın Ciro Immobile'yi renklerine bağlamasının ardından Fenerbahçe de santrfor transferinde gaza bastı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

Sarı-lacivertliler, listesinin başında bulunan Sevilla yıldızı Youssef En-Nesyri'den haber bekliyor. Yıldız futbolcudan gelecek habere göre yeni rota çizilebilir.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

FÜLLKRUG BOMBASI!

En-Nesyri'den olumsuz cevap alma ihtimaline karşın alternatif seçimleri de hazırlayan Fenerbahçe, listeye Niclas Füllkrug'u da ekledi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

Mourinho'nun fizik gücü yüksek ve hava toplarında etkili bir forvet istemesi sonrası bu tanıma en çok uyan isimlerden Füllkrug'un şartları, araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

DÜNYA YILDIZLARINA VETO

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, transferde etkisi çok büyük oluyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

Portekizli teknik adamın, iki dünya yıldızını veto ettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

ROMELU LUKAKU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, bonservisi Portekizli hocanın eski kulübü olan Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku'yu istemediği aktarıldı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

Tecrübeli hocanın bu transferi engellediği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

PAULO DYBALA

Jose Mourinho'nun bir diğer istemediği yıldız futbolcunun da Paulo Dybala olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

Portekizli teknik adamın, AS Roma'dan eski öğrencisi olan yıldız futbolcunun transferini de veto ettiği bildirildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

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