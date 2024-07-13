Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak

2024-25 sezonunda mutlaka şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için mesai yapıyor. Sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarında gaza basmış durumda.
2024-25 sezonunda mutlaka şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için mesai yapıyor. Sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarında gaza basmış durumda.
Fenerbahçe, Avusturya kampını Strasbourg maçıyla sonlandıracak. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönüş yapacak.
Fenerbahçe, şu ana kadar sezon öncesinde üç hazırlık maçı yaptı. Kanarya, Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup ederken Admira Wacker ile ise 1-1 berabere kaldı. Mourinho'nun öğrencileri, Hajduk Split'e ise 1-0 yenildi.
MAXİMİN GELİŞMESİ!
Hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Al-Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin'den kötü haber geldi.
Sarı - lacivertliler resmî imzaları atmak için Suudi Arabistan Pro Lig yönetiminin transfere onay vermesini bekliyordu.
KÖTÜ HABER GELDİ
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre ise Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya kötü haber geldi.
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi'nin, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto ettiği iddia edildi.
EN-NESYRİ'DE SON DURUM NE?
Beşiktaş'ın Ciro Immobile'yi renklerine bağlamasının ardından Fenerbahçe de santrfor transferinde gaza bastı.
Sarı-lacivertliler, listesinin başında bulunan Sevilla yıldızı Youssef En-Nesyri'den haber bekliyor. Yıldız futbolcudan gelecek habere göre yeni rota çizilebilir.
FÜLLKRUG BOMBASI!
En-Nesyri'den olumsuz cevap alma ihtimaline karşın alternatif seçimleri de hazırlayan Fenerbahçe, listeye Niclas Füllkrug'u da ekledi.
Mourinho'nun fizik gücü yüksek ve hava toplarında etkili bir forvet istemesi sonrası bu tanıma en çok uyan isimlerden Füllkrug'un şartları, araştırılmaya başlandı.
DÜNYA YILDIZLARINA VETO
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, transferde etkisi çok büyük oluyor.
Portekizli teknik adamın, iki dünya yıldızını veto ettiği ortaya çıktı.
ROMELU LUKAKU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, bonservisi Portekizli hocanın eski kulübü olan Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku'yu istemediği aktarıldı.
Tecrübeli hocanın bu transferi engellediği gelen bilgiler arasında.
PAULO DYBALA
Jose Mourinho'nun bir diğer istemediği yıldız futbolcunun da Paulo Dybala olduğu ortaya çıktı.
Portekizli teknik adamın, AS Roma'dan eski öğrencisi olan yıldız futbolcunun transferini de veto ettiği bildirildi.