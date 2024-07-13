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Beşiktaş'tan KAP geldi! İşte Ciro Immobile'nin maliyeti!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan siyah beyazlılar, Ciro Immobile ile de 2 yıllık anlaşma sağladı. Kartal, İtalyan yıldızın maliyetini de KAP'a yaptığı açıklamada duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 17:04 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 17:18
Beşiktaş’tan KAP geldi! İşte Ciro Immobile’nin maliyeti!

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan siyah beyazlılar, Ciro Immobile ile de 2 yıllık anlaşma sağladı.


Kartal, İtalyan yıldızın maliyetini de KAP'a yaptığı açıklamada duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."

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