Beşiktaş’tan KAP geldi! İşte Ciro Immobile’nin maliyeti!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan siyah beyazlılar, Ciro Immobile ile de 2 yıllık anlaşma sağladı.



Kartal, İtalyan yıldızın maliyetini de KAP'a yaptığı açıklamada duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."