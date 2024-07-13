Fenerbahçe Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? FB Strasbourg hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu öncesinde hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Jose Mourinho'nun yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki ikinci dostluk maçında Fransa Ligue 1 takımı Strasbourg ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, 2024-25 sezonu öncesinde hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Jose Mourinho'nun yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki ikinci dostluk maçında Fransa Ligue 1 takımı Strasbourg ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, bu akşam Türkiye saati ile 19.30'da, Merkur Arena'da Strasbourg ile karşılaşacak.
Maç, futbolseverlerin beklentilerini yüksek tutuyor ve Mourinho'nun takım üzerindeki etkisini gözlemlemek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
KAMPIN SON GÜNÜ
Bu maç, Fenerbahçe için Avusturya kampındaki son test olacak. Takım, maçın ardından hazırlıklarını tamamlayıp, sezon öncesi son değerlendirmeler için İstanbul'a dönecek. Mourinho ve ekibi, İstanbul'da taktik ve strateji üzerine son düzenlemeleri yaparak ligdeki şampiyonluk yarışına hazır hale gelecekler.
İstanbul'a dönüşte Fenerbahçe'yi yoğun bir tempo bekliyor. Mourinho'nun liderliğindeki ekip, lige en iyi başlangıcı yapabilmek için çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.