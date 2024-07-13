Fenerbahçe Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? FB Strasbourg hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe , 2024-25 sezonu öncesinde hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Jose Mourinho'nun yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki ikinci dostluk maçında Fransa Ligue 1 takımı Strasbourg ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, bu akşam Türkiye saati ile 19.30'da, Merkur Arena'da Strasbourg ile karşılaşacak.

Maç, futbolseverlerin beklentilerini yüksek tutuyor ve Mourinho'nun takım üzerindeki etkisini gözlemlemek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.