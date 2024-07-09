Fransız yıldız için ilk düşünce kiralanması. Satın alma opsiyonuya bir sezon oynaması hedefleniyor. Eğer performansından memun kalınırsa tapusu da alınacak. Al-Ahli ile yoğun bir telefon trafiği yaşanıyor. Suudi yetkililerin ikna edilmesiyle birlikte imzalar bir an önce atılacak. Daha önce Alioski nedeniyle kurulan ikili iişkiler de by transferde önemli rol oynayacak.

Üç çocuğun en küçüğü olan babası Alex, Karayip adası Guadeloupe'de, annesi Nadege ise Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'nda doğdu. Doğduğu sırada ailesi, Saint-Maximin'in futbol oynayarak büyüdüğü Meudon kasabasında yaşıyordu. Babası üniversitede çalışıyordu. Annesi ise okul müdürüydü. Hayalini kurduğu Premier Lig için ilk adımı annesi sayesinde attı ve İngilizce öğrenmeye başladı.

Hıristiyan evinde büyüyen Saint-Maximin'e annesi, okulda harcaması için dönemin parasıyla 10 euro veriyordu. O da bunun üzerine durumu olmayan arkadaşlarına şekerler alarak harcıyordu. Karate Kid, tenis ve mangadan hoşlanıyordu. Bu da kendisine özgü kafa bandı gibi etkileri beraberinde getirdi.

Saint-Maximin futbol kariyerine altı yaşında yerel kulüp Les Ulis'te başladı. Daha sonra 2013'te Saint-Etienne'in genç takımına katıldı ve burada becerilerini geliştirdi. Avrupa'nın dört bir yanından gelen gözlemcilerin dikkatini çekti. 2015'te Monaco tarafından transfer edildi.