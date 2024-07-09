Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Portekizli çalıştırıcının istediği futbolcuları takıma kazandırabilmek adına yoğun uğraş veriyor.
Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Portekizli çalıştırıcının istediği futbolcuları takıma kazandırabilmek adına yoğun uğraş veriyor.
Kanarya'nın geçen sezonki hücum gücü yaşanan ayrılıklarla birlikte düşerken sayı anlamında da eksilik yaşanıyor. Michy Batshuayi Galatasaray ile anlaştı. Serdar Dursun Karagümrük'e döndü ve Joshua King de takımdan ayrıldı.
Bu 3 oyuncunun yerini doldurabilmek ve mevkilerini daha kaliteli hale getirmek isteyen Fenerbahçe'de yönetim, Mourinho'nun talepleri üzerine görüşmelerini sürdürüyor.
Son olarak Tadic'i 10 numarada kullanmak isteyen dünyaca ünlü teknik adam sol kanat için takviye yapılmasını talep etmişti. Süreçte de kendisi Fenerbahçe adına devreye girerek yıldız isimleri gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Ülkesine konuşan Mou, bazı oyuncuların Türkiye'ye gelmeyi reddettiğini ve bun edenle maliyetlerinin de çok yükseldiğini söyledi.
Kanarya Nice ve Newcastle kariyerleriyle adını dünyaya duyuran Allan Saint-Maxim için devreye girdi. Yıldız futbolcu 2023 yazında Al-Ahli'nin yolunu tutmuştu. Ancak yeni Cidde ekibinde tutunmayı başaramadı ve takımdan ayrılma karar aldı.
Bu aşamada devreye Fenerbahçe girdi. Jose Mourinho da bire bir görüştüğü Fransız yıldızla sarı lacivertli formayı giymesi konusunda referanslar sağladı. Kulüp yapısından, vizyonundan ve hedeflerinden bahsederek yeniden Avrupa futbolunda yer alabileceğinden bahsetti.
Arap basınına göre görüşmeden etkilenen 27 yaşındaki futbolcu eşyalarını toplayarak arkadaşlarıyla vedalaştı ve takımdan ayrıldı.
Fenerbahçe'nin yeni sezondaki sol kanat oyuncusununAllan Saint-Maximin olmasına kesin gözle bakılıyor.
Fransız yıldız için ilk düşünce kiralanması. Satın alma opsiyonuya bir sezon oynaması hedefleniyor. Eğer performansından memun kalınırsa tapusu da alınacak. Al-Ahli ile yoğun bir telefon trafiği yaşanıyor. Suudi yetkililerin ikna edilmesiyle birlikte imzalar bir an önce atılacak. Daha önce Alioski nedeniyle kurulan ikili iişkiler de by transferde önemli rol oynayacak.
Üç çocuğun en küçüğü olan babası Alex, Karayip adası Guadeloupe'de, annesi Nadege ise Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'nda doğdu. Doğduğu sırada ailesi, Saint-Maximin'in futbol oynayarak büyüdüğü Meudon kasabasında yaşıyordu. Babası üniversitede çalışıyordu. Annesi ise okul müdürüydü. Hayalini kurduğu Premier Lig için ilk adımı annesi sayesinde attı ve İngilizce öğrenmeye başladı.
Hıristiyan evinde büyüyen Saint-Maximin'e annesi, okulda harcaması için dönemin parasıyla 10 euro veriyordu. O da bunun üzerine durumu olmayan arkadaşlarına şekerler alarak harcıyordu. Karate Kid, tenis ve mangadan hoşlanıyordu. Bu da kendisine özgü kafa bandı gibi etkileri beraberinde getirdi.
Saint-Maximin futbol kariyerine altı yaşında yerel kulüp Les Ulis'te başladı. Daha sonra 2013'te Saint-Etienne'in genç takımına katıldı ve burada becerilerini geliştirdi. Avrupa'nın dört bir yanından gelen gözlemcilerin dikkatini çekti. 2015'te Monaco tarafından transfer edildi.
Hannover sonrası Bastia'da yine kiralık olarak forma giydi. 36 karşılaşmada 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Monaco'ya geri döndüğünde bu kez ilk yüksek bedelli transferine imza attı. Nice 10 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. 74 karşılaşmada 11 kez fileleri sarsıp 14 de asist üretti. bu da ona hayalini kurduğu Premier Lig'in kapılarını açtı.
Newcastle'ın 18 milyon euro ödediği Fransız kanat, 124 karşılaşmada 13 gol ve 21 asistlik performans sergiledi. 2023-2024 sezonunun başında da 27 milyon euroya Suudi Arabistan'a transfer oldu.