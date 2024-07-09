25 METREDEN 102 KM İLE MUHTEŞEM GOL

İspanya rakibinden golü yedikten sonra maçın içine girmeyi başardı. Turnuvanın Matadorlar adına en önemli profillerinden biri olmayı başaran Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, 21 dakikada 25 metreden ayak içiyle yaptığı enfes vuruşla 102 kilometreye ulaşarak Maignan'ı mağlup etti ve takımı adına eşitliği getirdi. Ancak İspanyollar bununla kalmadı. Dani Olmo Fransa defansından seken topla yaptığı çalışm ve sonrasındaki vuruşuyla Kounde'ye hatayı yaptırdı. Gol de kendisine yazıldı. İspanya 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin geri kalanında iki takımda eşitliği bozamayınca İspanya finale yükseldi.