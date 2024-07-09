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EURO 2024'ün ilk finalisti İspanyollar! İspanya muhteşem geri dönüşle Fransa'yı 2-1 yendi... İşte atılan goller

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist Fransa'yı 2-1 yenen İspanya oldu. Karşılaşmaya neredeyse golle başlayan Fransızlar, dakikalar 8'i gösterirken Mbappe'nin ortası sonrası Kolo Muani'nin kafa vuruşuyla öne geçti. İspanyollar geriye düştükten sonra adeta maça yeniden başladı. 21. dakikada Lamine Yamal, Arda Güler'in Gürcistan'a attığı golün bir benzeri ile Mike Maignan'ı avlayarak skoru eşitliği sağladı. 4 dakika sonra ise bu kez Dani Olmo sahneye çıktı ve ülkesini 2-1 öne geçirdi. Bu skorla İspanya rakibini saf dışı bırakarak finalde adını yazdırdı. Matadorlar 14 Temmuz'da Hollanda - İngiltere maçının galibiyetle Berlin'de karşı karşıya gelecek. İspanya - Fransa maçının kritik anları, önemli pozisyonları ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 21:34 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 00:07
EURO 2024’ün ilk finalisti İspanyollar! İspanya muhteşem geri dönüşle Fransa’yı 2-1 yendi... İşte atılan goller

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Türkiye'nin çeyrek finalde veda ettiği EURO 2024'te llk finalist İspanya oldu. Fransızları 2-1 ile geçen İspanyollar, Berlin biletini de cebine koymayı başardı. Yamal ve Olmo ile rakibini deviren Matadorların rakibi Hollanda - İngiltere eşleşmesini galibi olacak. İspanya - Fransa maçının kritik anları, önemli pozisyonları ve atılan goller...

GOLLER

İspanya geri döndü! Dani Olmo'nun çalımı, şutu ve Kounde kendi ağlarını havalandırıyor... 2-1

Lamine Yamal muhteşem bir vuruşla skoru dengeliyor! 1-1

Fransa bu turnuvada en çok eleştirildiği konu olan akan oyunda ilk kez gol buluyor! Kolo Muani fileleri sarstı 0-1

PERDEYİ KOLO MUANI AÇTI

Yarı final final adeta golle başladı. Fransız yıldız Kolo Muani, turnuvada beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Kylian Mbappe'nin asisti sonrası defansın arasından topu ağlarla buluşturmayı başardı ve ülkesini öne geçirmeyi başardı. Fileleri havalandıran yıldız futbolcu golü arkadaşlarıyla kutladı.

25 METREDEN 102 KM İLE MUHTEŞEM GOL

İspanya rakibinden golü yedikten sonra maçın içine girmeyi başardı. Turnuvanın Matadorlar adına en önemli profillerinden biri olmayı başaran Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, 21 dakikada 25 metreden ayak içiyle yaptığı enfes vuruşla 102 kilometreye ulaşarak Maignan'ı mağlup etti ve takımı adına eşitliği getirdi. Ancak İspanyollar bununla kalmadı. Dani Olmo Fransa defansından seken topla yaptığı çalışm ve sonrasındaki vuruşuyla Kounde'ye hatayı yaptırdı. Gol de kendisine yazıldı. İspanya 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin geri kalanında iki takımda eşitliği bozamayınca İspanya finale yükseldi.

FİNAL 14 TEMMUZ'DA

Fransa'yı 2-1'lik sonuçla saf dışı bırakan İspanya, Hollanda - İngiltere eşleşmesinin kazananı ile 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için karşı karşıya gelecek.

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