Türkiye'nin çeyrek finalde veda ettiği EURO 2024'te llk finalist İspanya oldu. Fransızları 2-1 ile geçen İspanyollar, Berlin biletini de cebine koymayı başardı. Yamal ve Olmo ile rakibini deviren Matadorların rakibi Hollanda - İngiltere eşleşmesini galibi olacak. İspanya - Fransa maçının kritik anları, önemli pozisyonları ve atılan goller...
GOLLER
İspanya geri döndü! Dani Olmo'nun çalımı, şutu ve Kounde kendi ağlarını havalandırıyor... 2-1
Lamine Yamal muhteşem bir vuruşla skoru dengeliyor! 1-1
Fransa bu turnuvada en çok eleştirildiği konu olan akan oyunda ilk kez gol buluyor! Kolo Muani fileleri sarstı 0-1
PERDEYİ KOLO MUANI AÇTI
Yarı final final adeta golle başladı. Fransız yıldız Kolo Muani, turnuvada beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Kylian Mbappe'nin asisti sonrası defansın arasından topu ağlarla buluşturmayı başardı ve ülkesini öne geçirmeyi başardı. Fileleri havalandıran yıldız futbolcu golü arkadaşlarıyla kutladı.