Galatasaray’a bir şok daha! Tete’nin ardından yeni dava

Son zamanda Tete davası ile hareketli günler geçiren Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.
Son zamanda Tete davası ile hareketli günler geçiren Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.
Geçen sezonun devre arasında sarı-kırmızılı ekibe transfer olan yıldız futbolcunun eki takımı, Galatasaray'a dava açmaya hazırlandığı kaydedildi.
TETE DAVASI
Galatasaray, Tete transferinde ilişkin Shakhtar Donetsk'in FIFA nezdindeki davasında çıkan karar sonucu ödenecek olan ücreti Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"FC Shakthar Donetsk tarafından profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde yaptığı başvuruya ilişkin olarak 11.07.2024 tarihinde FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından FC Shakthar Donetsk'in talebinin kısmen kabulü ile birlikte 2.389.776,24 Avro'nun, 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Mateus Cardoso Lemos Martins tarafından FC Shakthar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA kararı uyarınca Şirketimiz, Mateus Cardoso Lemos Martins ile birlikte FIFA kararında belirtilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludur. FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir. Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile Şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e rücu edilecektir"
KÖHN İÇİN DAVA HAZIRLIĞI
Galatasaray'ın geride kalan sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Derrick Köhn ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Almanya basınından Bild'in haberine göre; Hannover'in Derrick Köhn transferindeki geciken ödemeler sebebiyle Galatasaray'a dava açmaya hazırlandığı aktarıldı.
İHTAR ÇEKTİ
Haberin detayında Hannover'in ödemelerin yapılması için Galatasaray'a ihtar çektiği belirtildi.
Galatasaray'ın ödemeleri yapmaması durumunda dava açılacağının vurgulandığı kaydedildi.