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Galatasaray'a bir şok daha! Tete'nin ardından yeni dava

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken can sıkıcı gelişmeler de yaşanıyor. Tete transferinden dolayı Shakhtar'a tazminat ödemek zorunda kalan Aslan'a, bir yıldız isim için daha dava hazırlığı yapıldığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 09:10 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 09:10
Galatasaray’a bir şok daha! Tete’nin ardından yeni dava

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Son zamanda Tete davası ile hareketli günler geçiren Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.

Galatasaray’a bir şok daha! Tete’nin ardından yeni dava

Geçen sezonun devre arasında sarı-kırmızılı ekibe transfer olan yıldız futbolcunun eki takımı, Galatasaray'a dava açmaya hazırlandığı kaydedildi.

Galatasaray’a bir şok daha! Tete’nin ardından yeni dava

TETE DAVASI

Galatasaray, Tete transferinde ilişkin Shakhtar Donetsk'in FIFA nezdindeki davasında çıkan karar sonucu ödenecek olan ücreti Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray’a bir şok daha! Tete’nin ardından yeni dava

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"FC Shakthar Donetsk tarafından profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde yaptığı başvuruya ilişkin olarak 11.07.2024 tarihinde FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından FC Shakthar Donetsk'in talebinin kısmen kabulü ile birlikte 2.389.776,24 Avro'nun, 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Mateus Cardoso Lemos Martins tarafından FC Shakthar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA kararı uyarınca Şirketimiz, Mateus Cardoso Lemos Martins ile birlikte FIFA kararında belirtilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludur. FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir. Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile Şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e rücu edilecektir"

Galatasaray’a bir şok daha! Tete’nin ardından yeni dava

KÖHN İÇİN DAVA HAZIRLIĞI

Galatasaray'ın geride kalan sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Derrick Köhn ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’a bir şok daha! Tete’nin ardından yeni dava

Almanya basınından Bild'in haberine göre; Hannover'in Derrick Köhn transferindeki geciken ödemeler sebebiyle Galatasaray'a dava açmaya hazırlandığı aktarıldı.

Galatasaray’a bir şok daha! Tete’nin ardından yeni dava

İHTAR ÇEKTİ

Haberin detayında Hannover'in ödemelerin yapılması için Galatasaray'a ihtar çektiği belirtildi.

Galatasaray’a bir şok daha! Tete’nin ardından yeni dava

Galatasaray'ın ödemeleri yapmaması durumunda dava açılacağının vurgulandığı kaydedildi.

Galatasaray’a bir şok daha! Tete’nin ardından yeni dava

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