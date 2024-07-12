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Galatasaray'a Portekizli süper yıldız!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şimdiye dek yalnızca Michy Batshuayi'ye imza attıran sarı kırmızılılarda gündeme bomba gibi bir isim geldi. A Spor'un haberine göre Aslan, 32 milyon euroluk o yıldız için girişimlere başladı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 12:18 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 12:18
Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

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Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi ön elemesine kısa bir zaman hala transfer görüşmelerini sıklaştırdı.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un istediği bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Cimbom şu ana kadar transferde Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Aslan ayrıca Dries Mertens ve Hakim Ziyech ile de kontrat tazelemişti.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Okan Buruk'un hücum bölgesinin yanı sıra sağ bek ve orta sahaya da transfer talep ettiği belirtilmişti.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Başarılı çalıştırıcı transfere dair yaptığı açıklamada, "En az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı diye düşünüyorum. Birincisi tabii ki şampiyon takımın taraftarı, yani iki sene şampiyon olmuş takımın taraftarı. Kadro genişliğine bakıldığında ve bu seneki oyuncu havuzumuza baktığımızda dediğim gibi yani burada en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı"

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

"O yüzden çok çalışıyoruz transfer için; ama transfer kolay bir şey değil. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık o yüzden en istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Burada da görüşmelerimiz sürüyor"

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

"Galatasaray taraftarını, bence, erken transferle değil, doğru transferle mutlu edeceğiz. Bu çok önemli bizim için. Tabii ki onun için uğraşıyoruz"

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

"İki gün sonra da olabilir, beş gün sonra da olabilir, bir sonraki kamp da olabilir. Burada istediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. Bu bazen bizim elimizde olmuyor"

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

"Sonuçta kulüplere bağlı oyuncular. Yani kulüpleriyle anlaşacaksınız, oyuncuyla anlaşacaksınız. Burada bir süreç alabiliyor. Tabii ki ne kadar erken getirirseniz o kadar önemli ama burada en doğrusu, sabırla birlikte en doğru transfer bizim için önemli olacak"

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

"Şu an elimizde kadro olarak baktığımızda, tabii ki düşündüğümüz mevkiler var ama bir yandan baktığımızda hiçbir eksiğimiz de yok. Daha önce de söyledik, yani bir sağ bek transferi, bir orta saha transferi…"

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

"Zaten bunu hep söyledik, bunu hep düşünüyoruz ama şu an elimizde de bu bölgede oyuncular var. Bu transferleri de bir an önce bitirmek istiyoruz"

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

"Burada başkanımız, yönetim kurulumuz, yine Sportif A.Ş. çok sıkı bir şekilde çalışıyor"

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

"Cenk Bey aynı şekilde sıkı bir şekilde çalışıyor. Onunla birlikte de bu süreci doğru bir şekilde götüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

FLAŞ İSMİN PEŞİNDE

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Sarı kırmızılıların orta saha transferi için çok konuşulacak bir futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Cimbom'un transfer gündemine son günlerde giren o isme, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Yönetimin ise Avrupa piyasasında tanınan ve takıma büyük güç katacak o yıldızın transferini bitirebilmek için yoğun mesaide olduğu kaydedildi.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Öte yandan Galatasaray'ın bu transfer hamlesi taraftarları da çok heyecanlandıracak.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

G.SARAY'DAN RUBEN NEVES BOMBASI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal forması giyen orta saha Ruben Neves için devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Sarı kırmızılıların güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan yıldız için tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Bu sezon Al-Hilal ile rekorlar kıran Portekizli oyuncunun ise Arabistan'dan ayrılmak istediği kaydedildi.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Bu noktada Galatasaray'ın transfer için devreye girdiği belirtildi.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

27 yaşındaki futbolcunun ise Şampiyonlar Ligi faktörüyle Cimbom'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Al-Hilal'in orta saha bölgesi için farklı arayışlara geçtiği ve Ruben Neves'in ayrılığına onay verdiği bildirildi.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Ancak Suudi Arabistan temsilcisinin, Ruben Neves için ciddi bir bonservis ücreti istediği ifade edildi.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Al-Hilal'in bu transfer için 15-20 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisinin olduğu vurgulandı.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Galatasaraylı yetkililerin bu rakamı düşürmeye çalıştığı ve gerekirse sponsorlar aracılığıyla transferi tamamlamak istediği kaydedildi.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Öte yandan sarı kırmızılıların, Ruben Neves'e 6 milyon Euro yıllık ücret vermeyi planladığı öne sürüldü.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Galatasaray'ın, Ruben Neves transferine dair gelişmelerin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Bunun yanı sıra sarı kırmızılılar Neves transferini tamamlaması halinde Avrupa'da da çok konuşulacak bir işe imza atmış olacak.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Ruben Neves geçtiğimiz sezon Al-Hilal formasıyla toplam 48 maçta boy gösterdi.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Portekizli ön libero bu karşılaşmalarda 7 gol attı. Ayrıca 8 de asist yaptı.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

1.80 boyundaki futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Ruben Neves futbol kariyerinde Wolverhampton ve Porto gibi takımlarda da forma giymişti.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

Ülke milli takımında ise 51 maça çıkan Neves, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!

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