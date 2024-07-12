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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İlk olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı kırmızılılar, şimdi de ezeli rakibine tarihi bir çalım atmak için harekete geçti. Aslan, Jose Mourinho'nun transferdeki gözdesine resmen talip oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 16:03 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 16:03
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Kemerburgaz'da yapılan yeni tesislerinde sezona start veren sarı kırmızılılar, kamp için Avusturya'ya gitti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Son iki sezon kazanılan şampiyonlukların ardından 5. yıldız hedefiyle sezona başlayacak olan sarı kırmızılılar, kadrosunu da bu hedef doğrultusunda oluşturmayı planlıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Aslan, iç ve dış transferde 3 imzayla takımını güçlendirdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

ZIYECH KALDI

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Hakim Ziyech, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Devre arasında takımdan ayrılması bile konuşulan Faslı yıldız, kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettirdi ve opsiyonunu kullandırdı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

İLK İMZA BATSHUAYI'DEN

Galatasaray'ın dış transferdeki ilk imzası ise büyük ses getirdi. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro kazanacak olan Belçikalı yıldız, 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu olarak da tarihe geçti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

MERTENS BİLMECESİ SONA ERDİ

Son 2 sezondur Galatasaray'da gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Dries Mertens takımda kaldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı kırmızılılar, 37 yaşındaki yıldız futbolcu ile 1 yıllık daha sözleşme uzattı. Mertens, sezon öncesi hazırlıkların ilk gününde de takımda yer aldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

AURIER VE NDOMBELE AYRILDI

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon performans veremeyen isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu doğrultuda Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve 6 aylığına transfer edilen Serge Aurier ile vedalaşıldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

İki futbolcu da ayrılığın ardından veda mesajı paylaşırken, Galatasaray'a başarı dileklerinde bulundular.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo Atalanta'ya kiralanırken; Mathias Ross, Yusuf Demir ve Cicaldau takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Başakşehir'de forma giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

KONTENJAN DOLDU

Ziyech, Batshuayi ve Mertens'in imzalarının ardından yabancı sayısının 12'ye yükseldiği Galatasaray'da, sözleşmesi bulunan yıldız isimlerle de vedalaşılacak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

STOPER KARARI!

Geride kalan sezonda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson 3'lüsünün dönüşümlü olarak forma giydiği Galatasaray'da, iki yabancı isimden birisinin takımdan gönderilmesi planlanıyordu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Hem Nelsson hem Sanchez için kulübe 20 milyon euro bandında teklifler gelirken, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ardından eski performansını aratması Okan Buruk'u düşündürdü.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Tecrübeli teknik adam bu nedenle iki stoperden birisinin satılıp satılmaması konusuna kampın ardından karar verecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

BARIŞ ALPER YILMAZ RÜZGARI

Galatasaray'da transferde bu planlamalar yapılırken, milli formayla gösterdiği performansla devlerin ilgisini çeken Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Son oynanan Hollanda maçında van Dijk'a zor anlar yaşatan yıldız futbolcu, Premier Lig ekiplerinin de iştahını kabarttı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

NEWCASTLE'IN GÖZDESİ

Bu doğrultuda Ada ekiplerinden Newcastle United'ın Barış Alper Yılmaz için kesenin ağzını açacağı öğrenildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Yönetimin Barış Alper Yılmaz için kapıyı 30 milyon eurodan açacağı belirtilirken, bonuslarla beraber bu ücretin 40 milyon seviyesine çıkarılmak isteneceği kaydedildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Suudi Arabistan merkezli 'Kamu Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu Newcastle United'ın, Barış Alper Yılmaz için bu rakamı ödeyebileceği ifade edildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM!

Öte yandan Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği yıldız isme kancayı taktığı öğrenildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

A Spor'da yer alana habere göre; Galatasaray'ın Chelsea forması giyen Raheem Sterling'i kadrosuna katmak için yeniden çalışmalara başladığı iddia edildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Yönetimin 29 yaşındaki futbolcu ile yakın temas halinde olduğu da belirtildi. Tecerübeli oyuncunun Maviler ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Raheem Sterling geçtiğimiz sezon çıktığı 43 maçta 10 gol ve 8 asiste imza attı. İngiliz oyuncunun bonservis değeri ise 35 milyon Euro olarak biliniyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

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