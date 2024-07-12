Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Kemerburgaz'da yapılan yeni tesislerinde sezona start veren sarı kırmızılılar, kamp için Avusturya'ya gitti.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Kemerburgaz'da yapılan yeni tesislerinde sezona start veren sarı kırmızılılar, kamp için Avusturya'ya gitti.
Son iki sezon kazanılan şampiyonlukların ardından 5. yıldız hedefiyle sezona başlayacak olan sarı kırmızılılar, kadrosunu da bu hedef doğrultusunda oluşturmayı planlıyor.
Transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Aslan, iç ve dış transferde 3 imzayla takımını güçlendirdi.
ZIYECH KALDI
Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Hakim Ziyech, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
Devre arasında takımdan ayrılması bile konuşulan Faslı yıldız, kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettirdi ve opsiyonunu kullandırdı.
İLK İMZA BATSHUAYI'DEN
Galatasaray'ın dış transferdeki ilk imzası ise büyük ses getirdi. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro kazanacak olan Belçikalı yıldız, 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu olarak da tarihe geçti.
MERTENS BİLMECESİ SONA ERDİ
Son 2 sezondur Galatasaray'da gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Dries Mertens takımda kaldı.
Sarı kırmızılılar, 37 yaşındaki yıldız futbolcu ile 1 yıllık daha sözleşme uzattı. Mertens, sezon öncesi hazırlıkların ilk gününde de takımda yer aldı.
AURIER VE NDOMBELE AYRILDI
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon performans veremeyen isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu doğrultuda Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve 6 aylığına transfer edilen Serge Aurier ile vedalaşıldı.
İki futbolcu da ayrılığın ardından veda mesajı paylaşırken, Galatasaray'a başarı dileklerinde bulundular.
YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR
Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.
Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo Atalanta'ya kiralanırken; Mathias Ross, Yusuf Demir ve Cicaldau takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.
Başakşehir'de forma giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.
KONTENJAN DOLDU
Ziyech, Batshuayi ve Mertens'in imzalarının ardından yabancı sayısının 12'ye yükseldiği Galatasaray'da, sözleşmesi bulunan yıldız isimlerle de vedalaşılacak.
Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.
Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
STOPER KARARI!
Geride kalan sezonda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson 3'lüsünün dönüşümlü olarak forma giydiği Galatasaray'da, iki yabancı isimden birisinin takımdan gönderilmesi planlanıyordu.
Hem Nelsson hem Sanchez için kulübe 20 milyon euro bandında teklifler gelirken, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ardından eski performansını aratması Okan Buruk'u düşündürdü.
Tecrübeli teknik adam bu nedenle iki stoperden birisinin satılıp satılmaması konusuna kampın ardından karar verecek.
BARIŞ ALPER YILMAZ RÜZGARI
Galatasaray'da transferde bu planlamalar yapılırken, milli formayla gösterdiği performansla devlerin ilgisini çeken Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Son oynanan Hollanda maçında van Dijk'a zor anlar yaşatan yıldız futbolcu, Premier Lig ekiplerinin de iştahını kabarttı.
NEWCASTLE'IN GÖZDESİ
Bu doğrultuda Ada ekiplerinden Newcastle United'ın Barış Alper Yılmaz için kesenin ağzını açacağı öğrenildi.
Yönetimin Barış Alper Yılmaz için kapıyı 30 milyon eurodan açacağı belirtilirken, bonuslarla beraber bu ücretin 40 milyon seviyesine çıkarılmak isteneceği kaydedildi.
Suudi Arabistan merkezli 'Kamu Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu Newcastle United'ın, Barış Alper Yılmaz için bu rakamı ödeyebileceği ifade edildi.
FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM!
Öte yandan Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği yıldız isme kancayı taktığı öğrenildi.
A Spor'da yer alana habere göre; Galatasaray'ın Chelsea forması giyen Raheem Sterling'i kadrosuna katmak için yeniden çalışmalara başladığı iddia edildi.
Yönetimin 29 yaşındaki futbolcu ile yakın temas halinde olduğu da belirtildi. Tecerübeli oyuncunun Maviler ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
Raheem Sterling geçtiğimiz sezon çıktığı 43 maçta 10 gol ve 8 asiste imza attı. İngiliz oyuncunun bonservis değeri ise 35 milyon Euro olarak biliniyor.