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Fenerbahçe'ye Ryan Kent piyangosu! Yeni takımı şaşırttı

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda kendisine yer bulamamıştı. Jose Mourinho'nun da takımdan gönderilmesine onay verdiği İngiliz yıldızın yeni adresi netleşti. İşte o takım ve detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 11:35 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 11:35
Fenerbahçe’ye Ryan Kent piyangosu! Yeni takımı şaşırttı

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Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren sarı lacivertliler hazırlık maçında Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe’ye Ryan Kent piyangosu! Yeni takımı şaşırttı

Kafasında soru işareti olan isimlere son şanslarını veren Jose Mourinho Ryan Kent'e hazırlık maçında 90 dakika süre verdi.

Fenerbahçe’ye Ryan Kent piyangosu! Yeni takımı şaşırttı

Yabancı sayısını 12'ye düşürecek olan Fenerbahçe'de ilk bileti kesilen isim Kent oldu.

Fenerbahçe’ye Ryan Kent piyangosu! Yeni takımı şaşırttı

Beklentilerin altında kalan Ryan Kent'i İngiltere'den Ipswich Town istiyor.

Fenerbahçe’ye Ryan Kent piyangosu! Yeni takımı şaşırttı

Ipswich Town menajeri Kieran McKenna'nın Kent'i iskoçya'dan Rangers'tan tanıdığı ve kadrosunda görmeyi istediği bildirildi.

Fenerbahçe’ye Ryan Kent piyangosu! Yeni takımı şaşırttı

İngiliz kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta forma giydi.

Fenerbahçe’ye Ryan Kent piyangosu! Yeni takımı şaşırttı

745 dakika süre alan Kent, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’ye Ryan Kent piyangosu! Yeni takımı şaşırttı

Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’ye Ryan Kent piyangosu! Yeni takımı şaşırttı

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