Fenerbahçe’ye Ryan Kent piyangosu! Yeni takımı şaşırttı

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren sarı lacivertliler hazırlık maçında Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.
Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren sarı lacivertliler hazırlık maçında Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.
Kafasında soru işareti olan isimlere son şanslarını veren Jose Mourinho Ryan Kent'e hazırlık maçında 90 dakika süre verdi.
Yabancı sayısını 12'ye düşürecek olan Fenerbahçe'de ilk bileti kesilen isim Kent oldu.
Beklentilerin altında kalan Ryan Kent'i İngiltere'den Ipswich Town istiyor.
Ipswich Town menajeri Kieran McKenna'nın Kent'i iskoçya'dan Rangers'tan tanıdığı ve kadrosunda görmeyi istediği bildirildi.
İngiliz kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta forma giydi.
745 dakika süre alan Kent, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.