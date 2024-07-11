Okan Buruk’tan Metehan Baltacı’ya övgü: Mucize gibi bir şey! Süper Kupa eleştirisi ...

Okan Buruk

Okan Buruk, maçta 2 gol atan Metehan Baltacı için açıklamasında; "Metehan çok beğendiğimiz bir oyuncu. Geçen sene Eyüpspor'da iyi bir sene geçirdi. Oyun performansı iyiydi, gol performansı da mucize gibi bir şeydi." dedi.