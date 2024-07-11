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Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'ya övgü: Mucize gibi bir şey! Süper Kupa eleştirisi ...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2 yenildikleri LASK Linz mücadelesinin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Buruk, kulübün markasına yakışır bir mücadele sergilediklerini ifade ederek 2 gol atan Metehan Baltacı için ise 'Gol performansı mucize gibi bir şey' yorumunda bulundu.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 23:40 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 23:40
Okan Buruk’tan Metehan Baltacı’ya övgü: Mucize gibi bir şey! Süper Kupa eleştirisi ...

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, LASK Linz takımıyla kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Mücadele sonrasında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk maça ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Okan BurukOkan Buruk

Okan Buruk, maçta 2 gol atan Metehan Baltacı için açıklamasında; "Metehan çok beğendiğimiz bir oyuncu. Geçen sene Eyüpspor'da iyi bir sene geçirdi. Oyun performansı iyiydi, gol performansı da mucize gibi bir şeydi." dedi.

OKAN BURUK'TAN SÜPER KUPA ELEŞTİRİSİ

Galatasaray teknik direktörü sözlerinin devamında; "Ben Olimpiyat Stadı'nı istemiyordum ama herhalde en kolaya gelen Olimpiyat Stadı. Beşiktaş'ın isteği de burasıydı. Orayı seçmişler. Allah sabır versin. Siz görüyor musunuz sahayı? Dürbün alıp gideceğiz artık. Saha kenarında sahaya gidip kulübeye gelene kadar 1 dakika geçiyor. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı

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