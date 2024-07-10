Ancak Fenerbahçe bu transferde tek değil. Her ne kadar Armand Lauriente'nin kulübü Sassuolo küme düşse de kendisi Serie B'de forma giymek istemiyor. Gösterdiği performan sonrası da 4 takımın listesine girdi.



15 MİLYON EURO ÖNERİLDİ Sky Italia'nın haberinde Fenerbahçe'nin yanı sıra Parma, Cagliari, Como ve Torino'nun da Sassuolo'ya teklif götürdüğü aktarıldı. Sarı lacivertlilerin 4 İtalyan ekibine göre daha avantajlı olduğu yazıldı ve Türkiye ihtimalinin yüksek görüldüğü bildirildi.

Kulübüyle 3 yıl daha kontratı bulunan Armand Lauriente için Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı. Kanarya, 25 yaşındaki Fransız sağ kanat oyuncusu için İtalyan ekibine 11+4 milyon euroluk bir öneri sundu. Ancak yeşil siyahlılar bunu geri çevirdi. Sassuolo'nun yıldız oyuncusundan beklentisi 20 milyon euro. Pazarlıklar devam ediyor.

ARMAND LAURİENTE KİMDİR? Fenerbahçe'nin ilgilendiği Armand Laurienté, 4 Aralık 1998 tarihinde Guadeloupe asıllı bir ailenin oğlu olarak Fransa'nın Gonesse kentinde doğdu. 25 yaşındadır. Futbol hayatına 6 yaşında US Roissy-en-France'da başladı. INF Clairefontaine, AAS Sarcelles, Red Star FCve Rennes formalarını alt yapı kategorilerinde giydi. A tkaıma yükseldikten sonra US Orleans'a kiralık gitti. Bir sezon sonra kendisini kiralayan Rennes, 3 milyon euro karşılığında bonservisini aldı. 91 karşılaşmada 13 gol atıp 13 de asist yapması ona İtalya kapılarını açtı. Sassuolo tapusunu alabilmek için 10.1 milyon euro ödedi. Laurienté'nin kariyerinde Rennes ile Fransa Kupası bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.