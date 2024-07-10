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Fenerbahçe'den transferde dev teklif! Yıldız oyuncunun kulübüne önerilen bonservis ortaya çıktı...

Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Santrfor için Youssef En-Nesyri'yi bitirmeye çalışan sarı lacivertliler, Allan Saint-Maximin ile sol kanatı garanti altına almak istiyor. Ayrıca sağ kanat için de yeni bir isim gündeme geldi. İtalyan medyası yapılan teklifi açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 01:51 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 01:57
Fenerbahçe’den transferde dev teklif! Yıldız oyuncunun kulübüne önerilen bonservis ortaya çıktı...

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Milyonlarca taraftarına şampiyonluk hediye etmek için dünyaca ünlü Jose Mourinho'yu göreve getiren Fenerbahçe'de transfer süreci de çok hareketli geçiyor. Portekizli çalıştırıcıyla hedeflerini başaracağına inanan Kanarya, birçok yıldız futbolcuyla görüşüyor.

Sarı lacivertliler 2024-2025 sezonunun transfer çalışmalarına defans hattından başladı. Zaman zaman zorlukların yaşandığı bölgesin güçlendirmek isteyen yönetim, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı.

İki yıldızın ardından gözler bu kez hücuma çevrildi. Henüz daha yabancı transferi gerçekleştirmeyen Kanarya'da Batshuayi, King ve Serdar'ın ayrılığı sonrası hangi isimlerin formayı giyeceği merakla bekleniyor.

FORVETE 2 ADAY

En uçta Edin Dzeko'ya sahip olan sarı lacivertli ekip, alternatiflerini artırmak ve rekabetin de üst düzey yaşanmasını sağlamak için Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi listesine aldı.

En-Nesyri için İspanyol ekibiyle anlaşma sağlayan yönetim henüz daha kendisiyle el sıkışmadı. İtalya ve İspanya menşeli medya organlarına göre ise golcü futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.

Diğer yandan Fiorentina'dan M'Bala Nzola da Fenerbahçe'nin listesinde bulunuyor. İtalyan medyası Kanarya'nın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği futbolcu için Fiorentina ile masya oturduğunu ancak henüz anlaşma sağlanamadığını yazdı.

Dusan Tadic'i Ajax'ta uzun süre oynadığı 10 numara pozisyonunda değerlendirmek isteyen Jose Mourinho, sol kanat için atletik ve gol yeteneği yüksek bir ismin alınmasını talep etti.



SAINT-MAXIMIN TAMAM GİBİ

Yönetim de Mourinho'dan gelen istek üzerine çalışmalarına başladı ve daha önce Alioski'nin kiralandığı Al-Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin için pazarlık masasına oturdu.

Fransa ve İngiltere'de adından söz ettirip kendine has hareketleriyle ön plana çıkan Saint-Maximin, Suudi Arabistan ligine adapte olamaması nedeniyle farklı bir ülkede kariyerine devam etme kararı aldı.

Ayrıca Saint-Maximin, Mourinho ile telefonda görüşerek kulüp hakkında bilgi aldı. Portekizli çalıştırıcı da Fenerbahçe'nin sahip olduğu imkanlardan yapmayı planladıkları projelere kadar pek çok konu hakkında bilgi verdi.

Arap basınında yer alan bilgilere göre Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'ye kiralanacak. Satın alma opsiyonu ise 14 milyon euro civarında olacak. Yönetim de ilerleyen dönemde satabileceğine inandığı Fransız kanat oyuncusu için zorunlu olmasa da opsiyon koydurtmayı istiyor.

ARMAND LAURİENTE BOMBASI

Santrfor ve sol kanat mevkilerinde de transferlerini tamamlamaya çok yakın olan Fenerbahçe'nin sıradaki hedefi bu kez sağ kanat. İrfan Can Kahveci'nin görev yaptığı bölgeye takviye yapmayı planlayan Kanarya'da flaş bir isim gündeme geldi.

Sol kanat için Saint-Maximin'e imza attırmasına kesin gözle bakılan Fenerbahçe'de sağ kanata da bir Fransız geliyor. Jose Mourinho, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'nin adını verdi. Bunun üzerine de görüşmeler başladı.

Ancak Fenerbahçe bu transferde tek değil. Her ne kadar Armand Lauriente'nin kulübü Sassuolo küme düşse de kendisi Serie B'de forma giymek istemiyor. Gösterdiği performan sonrası da 4 takımın listesine girdi.


15 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Sky Italia'nın haberinde Fenerbahçe'nin yanı sıra Parma, Cagliari, Como ve Torino'nun da Sassuolo'ya teklif götürdüğü aktarıldı. Sarı lacivertlilerin 4 İtalyan ekibine göre daha avantajlı olduğu yazıldı ve Türkiye ihtimalinin yüksek görüldüğü bildirildi.

Kulübüyle 3 yıl daha kontratı bulunan Armand Lauriente için Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı. Kanarya, 25 yaşındaki Fransız sağ kanat oyuncusu için İtalyan ekibine 11+4 milyon euroluk bir öneri sundu. Ancak yeşil siyahlılar bunu geri çevirdi. Sassuolo'nun yıldız oyuncusundan beklentisi 20 milyon euro. Pazarlıklar devam ediyor.

ARMAND LAURİENTE KİMDİR?

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Armand Laurienté, 4 Aralık 1998 tarihinde Guadeloupe asıllı bir ailenin oğlu olarak Fransa'nın Gonesse kentinde doğdu. 25 yaşındadır. Futbol hayatına 6 yaşında US Roissy-en-France'da başladı. INF Clairefontaine, AAS Sarcelles, Red Star FCve Rennes formalarını alt yapı kategorilerinde giydi. A tkaıma yükseldikten sonra US Orleans'a kiralık gitti. Bir sezon sonra kendisini kiralayan Rennes, 3 milyon euro karşılığında bonservisini aldı. 91 karşılaşmada 13 gol atıp 13 de asist yapması ona İtalya kapılarını açtı. Sassuolo tapusunu alabilmek için 10.1 milyon euro ödedi. Laurienté'nin kariyerinde Rennes ile Fransa Kupası bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

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