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Galatasaray'dan Tete için KAP açıklaması... Shakhtar'a ödenmesi gereken tazminat açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü FIFA'nın geçtiğimiz günlerde Tete için Shakhtar'a ödenmesi gereken tazminat ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Sarı kırmıızlılar sambacı için 2.389.776,24 Euro ödemesine karar verildiğini açıklandı.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 21:07 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 21:14
Galatasaray’dan Tete için KAP açıklaması... Shakhtar’a ödenmesi gereken tazminat açıklandı

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Galatasaray'ın Tete'yi transfer ettiği günden bu yana devam eden Tete sorunu karara bağlandı. FIFA, sambacı için 2.389.776,24 Avro ödeneceğine karar verdi. Cimbom'dan konu hakkında açıklama geldi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"FC Shakthar Donetsk tarafından profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde yaptığı başvuruya ilişkin olarak 11.07.2024 tarihinde FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından FC Shakthar Donetsk'in talebinin kısmen kabulü ile birlikte 2.389.776,24 Avro'nun, 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Mateus Cardoso Lemos Martins tarafından FC Shakthar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir.

FIFA kararı uyarınca Şirketimiz, Mateus Cardoso Lemos Martins ile birlikte FIFA kararında belirtilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludur. FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir.

Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile Şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e rücu edilecektir."

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Galatasaray’dan Tete için KAP açıklaması... Shakhtar’a ödenmesi gereken tazminat açıklandı
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