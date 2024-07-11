Avusturya'da sürdürdüğü hazırlık kampında LASK Linz ile karşılaşan Galatasaray , rakibine 3-2 yenildi. Mücadelede Cimbom'un golleri Metehan Batlacı'dan gelirken genç futbolcu ön plana çıkmayı başardı. Okan Buruk'un öğrencileri 85'te yediği golle mağlup oldu.

LASK 23. dakikada Dubois'nın kendi kalesine atmasıyla öne geçti. Galatasaray'da Metehan Baltacı 56. dakikada maça eşitliği getirdi.

64. dakikada Copado bir kez daha LASK'ı öne geçirdi. 71. dakikada Metehan Baltacı bir kez daha sahneye çıkarak yeniden beraberliği getirdi.

85. dakikada Kone, Galatasaray ağlarını havalandırdı ve LASK maçta 3. kez öne geçti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 3-2 Avusturya ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Ayrıca yeni transfer Michy Batshuayi, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı