PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Cimbom hazırlık maçında mağlup! LASK Linz 3-2 Galatasaray

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, LASK Linz ile Summer Series Upper Austria’da karşı karşıya geldi. Cimbom rakibine 3-2 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 22:42 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 22:42
Cimbom hazırlık maçında mağlup! LASK Linz 3-2 Galatasaray

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avusturya'da sürdürdüğü hazırlık kampında LASK Linz ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 3-2 yenildi. Mücadelede Cimbom'un golleri Metehan Batlacı'dan gelirken genç futbolcu ön plana çıkmayı başardı. Okan Buruk'un öğrencileri 85'te yediği golle mağlup oldu.

LASK 23. dakikada Dubois'nın kendi kalesine atmasıyla öne geçti. Galatasaray'da Metehan Baltacı 56. dakikada maça eşitliği getirdi.

64. dakikada Copado bir kez daha LASK'ı öne geçirdi. 71. dakikada Metehan Baltacı bir kez daha sahneye çıkarak yeniden beraberliği getirdi.

85. dakikada Kone, Galatasaray ağlarını havalandırdı ve LASK maçta 3. kez öne geçti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 3-2 Avusturya ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Ayrıca yeni transfer Michy Batshuayi, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı

GALATASARAY'IN OYNAYACAĞI HAZIRLIK MAÇLARI

15 TEMMUZ PAZARTESİ 20.30 GALATASARAY – FORTUNA DUSSELDORF (SPOR SMART + D-SMART GO)

18 TEMMUZ PERŞEMBE 20.30 GALATASARAY – TRENCIN (SPOR SMART + D-SMART GO)

24 TEMMUZ ÇARŞAMBA 20.30 GALATASARAY – LECCE (SPOR SMART + D-SMART GO)

27 TEMMUZ CUMARTESİ 20.30 GALATASARAY – PARMA (SPOR SMART + D-SMART GO)

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro İcardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözler Başkan Erdoğan’da! NATO Zirvesinde dünya liderleriyle peş peşe kritik temaslar
Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den flaş tarihi konferans açıklaması
Türk Telekom
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde! Liderlerle peş peşe temaslar I İşte dikkat çeken kareler...
Galatasaray’dan orta sahaya çifte hamle! Okan Buruk isimlerini verdi yönetim transferde bombaları patlatmak istiyor!
Suriye’den Şam’a gideceğiz Esad’la görüşeceğiz diyen CHP’ye yalanlama | CHP’den ’pürüz çıktı’ itirafı
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan NATO’da dünyaya net mesaj! ’Suriye’ vurgusu ’İsrail’ uyarısı: Terör devleti hayaldir gerçekleşmeyecek
CHP’de 50 vekil kavgası! Tanju Özcan’ın çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkardı: Cenazeme gelme
Transfer bitti derken Fenerbahçe’nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...
TÜSİAD yine haddini aştı! Orhan Turan’dan kayyum skandalı
EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: En zoru geride kaldı! Yıl yıl hedefleri açıkladı
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar! Kara para aklamak için öğrencileri de kullandılar! Gizli tanıktan şok ifade: Diğer fenomenler de var
Beşiktaş’ın yeni transferi bu akşam İstanbul’da! İmzalar atılıyor... Kartal yine yüksekten uçacak
Fenomenler soruşturmasında yeni gelişme | Neslim Güngen’in para kasası Gülşah Saraçoğlu’nun eski sevgilisi çıktı
SON DAKİKA