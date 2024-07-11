Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'de de 2 sezon boyunca gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Cimbom böylelikle hem ezeli rakibinin elinden forvetini aldı hem de hücum gücünü artırdı.
Okan Buruk
Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi üzerine transfer operasyonunu yürüten Galatasaray'da sıra sağ bek ve orta sahaya geldi. Cimbom pek çok isimle temas halinde.
Guéla Doué
LİSTE BAŞI DOUE
Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği sağ beklerin ilk sırasında Guéla Doué var. Ancak 21 yaşındaki futbolcu için kulübü Rennes'in isteği kolay karşılanabilecek bir noktada değil. Görüşmeler devam ediyor.
Festy Ebosele
PLASE İTALYA'DAN
Galatasaray Doue transferinden olumsuz yanıt alması halinde alternatifini de belirledi. İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Festy Ebosele için kulübüne 5 milyon euro teklif edildi. Siyah beyazlı ekip henüz yanıtını iletmedi.
Okan Buruk
ORTA SAHAYA LİDER ARANIYOR
Sarı kırmızılılarda en önemli bölgelerden biri de orta saha. Okan Buruk'un ısrarla takviye talep ettiği bölgede özellikle Sergio Olveira'nın ayrılması sonrasında hamleler yapılacak. Defansif oyunu iyi oynayan, rakibe karşı sert ve temaslı bir isim aranıyor. Ayrıca bir de oyun kurucu alınacak.