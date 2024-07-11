NDIDI ISRARI DEVAM EDİYOR Galatasaray'da orta saha transferi için serebst statüde bulunan Wilfred Ndidi ile de temaslar sürüyor. Nijeryalı futbolcuyla irtibatını koparmayan Aslan'da tüm imkanlar seferber edilmil durumda. Şampiyonlar Ligi'ni koz olarak kullanan yönetim ayrıca Türkiye'de forma giyen pek çok Nijeryalının da yaşadığı memnuniyeti anlattı.

Wendel ORTA SAHAYA WENDEL Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Zenit forması giyen Wendel'in peşine düştü. Höjbjerg, Rabiot ve McTominay gibi yıldızlarla da ilgilenen Cimbom'da son olarak sambacı yıldız gündeme geldi. 2020'de 20.30 milyon euroya Rus temsilcisine transfer olan sambacı yeni bir maceraya sıcak bakıyor.





13 GOLDE ADI VAR Zenit formasıyla toplamda 123 maça çıkan Wendel 19 gol atarken 20 de asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu ise 35 maçta 4 gol ve 9 asistle tamamladı.

Yusuf Demir AYRILACAKLAR BEKLENİYOR Galatasaray'da yeni sezon öncesi ayrılacak isimler konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Zaniolo'yu Atalanta'ya kiralayan sarı kırmızılılarda ayrılıklar devam edecek.

Cimbom'da Matias Ross, Oliviera ve Cicaldau yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Sarı kırmızılılar ayrıca Tete ve Yusuf Demir'i de kiralamayı planlıyor. Yönetim, Ziyech ve Zaha gibi önemli oyunculara iyi teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmalarına izin verebilir.