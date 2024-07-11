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Galatasaray'dan orta sahaya çifte hamle! Okan Buruk isimlerini verdi yönetim transferde bombaları patlatmak istiyor!

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar kadrosuna katacağı yıldızlar için yoğun bir mesai harcıyor ve çok sayıda görüşme yapıyor. Oyuncular, kulüpler ve menajerler arasında adeta mekik dokunuyor. Okan Buruk'un istediği isimlere imza attırmaya çalışan Başkan Dursun Özbek ve ekibi 2 futbolcunun peşine düştü ve temaslar sıklaştırıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 20:54 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 20:54
Galatasaray’dan orta sahaya çifte hamle! Okan Buruk isimlerini verdi yönetim transferde bombaları patlatmak istiyor!

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Türkiye'de Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek üzere yeni sezona başlayan Galatasaray, Avrupa'da ise gidebildiği son noktaya kadar macerasını sürdürmek amacında. Sarı kırmızılılarda 4 kulvarda mücadele edecek kadro için transfer görüşmeleri devam ediyor.

SÜPER KUPA FİNALİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Michy BatshuayiMichy Batshuayi

İLK TRANSFER GOLCÜ

Geçen sezon Mauro Icardi'nin arkasında bekleyen forvetlerden istediğini alamayan Galatasaray bu kez çok farklı bir yol izledi. Daha önce genelde son dönemlerinde tutunamayan isimleri Arjantinli ile rekabete sokmaya çalışan Cimbom rota değiştirdi.

Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'de de 2 sezon boyunca gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Cimbom böylelikle hem ezeli rakibinin elinden forvetini aldı hem de hücum gücünü artırdı.

Okan BurukOkan Buruk

Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi üzerine transfer operasyonunu yürüten Galatasaray'da sıra sağ bek ve orta sahaya geldi. Cimbom pek çok isimle temas halinde.

Guéla DouéGuéla Doué

LİSTE BAŞI DOUE

Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği sağ beklerin ilk sırasında Guéla Doué var. Ancak 21 yaşındaki futbolcu için kulübü Rennes'in isteği kolay karşılanabilecek bir noktada değil. Görüşmeler devam ediyor.

Festy EboseleFesty Ebosele

PLASE İTALYA'DAN

Galatasaray Doue transferinden olumsuz yanıt alması halinde alternatifini de belirledi. İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Festy Ebosele için kulübüne 5 milyon euro teklif edildi. Siyah beyazlı ekip henüz yanıtını iletmedi.

Okan BurukOkan Buruk

ORTA SAHAYA LİDER ARANIYOR

Sarı kırmızılılarda en önemli bölgelerden biri de orta saha. Okan Buruk'un ısrarla takviye talep ettiği bölgede özellikle Sergio Olveira'nın ayrılması sonrasında hamleler yapılacak. Defansif oyunu iyi oynayan, rakibe karşı sert ve temaslı bir isim aranıyor. Ayrıca bir de oyun kurucu alınacak.

NDIDI ISRARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da orta saha transferi için serebst statüde bulunan Wilfred Ndidi ile de temaslar sürüyor. Nijeryalı futbolcuyla irtibatını koparmayan Aslan'da tüm imkanlar seferber edilmil durumda. Şampiyonlar Ligi'ni koz olarak kullanan yönetim ayrıca Türkiye'de forma giyen pek çok Nijeryalının da yaşadığı memnuniyeti anlattı.

WendelWendel

ORTA SAHAYA WENDEL

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Zenit forması giyen Wendel'in peşine düştü. Höjbjerg, Rabiot ve McTominay gibi yıldızlarla da ilgilenen Cimbom'da son olarak sambacı yıldız gündeme geldi. 2020'de 20.30 milyon euroya Rus temsilcisine transfer olan sambacı yeni bir maceraya sıcak bakıyor.



13 GOLDE ADI VAR

Zenit formasıyla toplamda 123 maça çıkan Wendel 19 gol atarken 20 de asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu ise 35 maçta 4 gol ve 9 asistle tamamladı.

Yusuf DemirYusuf Demir

AYRILACAKLAR BEKLENİYOR

Galatasaray'da yeni sezon öncesi ayrılacak isimler konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Zaniolo'yu Atalanta'ya kiralayan sarı kırmızılılarda ayrılıklar devam edecek.

Cimbom'da Matias Ross, Oliviera ve Cicaldau yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Sarı kırmızılılar ayrıca Tete ve Yusuf Demir'i de kiralamayı planlıyor. Yönetim, Ziyech ve Zaha gibi önemli oyunculara iyi teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmalarına izin verebilir.

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