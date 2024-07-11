Süper Lig'i 102 puanla zivede tamamlayıp 24'üncü kez şampiyon olan Galatasaray ile Trabzonspor'u yenip Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. İki ekibini kozlarını paylaşacağı finalin tarihi ve saati açıklandı.
ADRES YİNE OLİMPİYAT
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
YENİ FORMATLA OYNANACAK
2023-2024 Süper Kupası Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak. Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.