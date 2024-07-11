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Süper Lig'i 102 puanla zivede tamamlayıp 24'üncü kez şampiyon olan Galatasaray ile Trabzonspor'u yenip Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. İki ekibini kozlarını paylaşacağı finalin tarihi ve saati açıklandı.

ADRES YİNE OLİMPİYAT Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.