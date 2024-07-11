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TFF resmen duyurdu! İşte Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının oynanacağı tarih ve stat

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa finalinin adresini açıkladı. Buna göre kupa 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahibini bulacak.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 19:26 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 19:50
TFF resmen duyurdu! İşte Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının oynanacağı tarih ve stat

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Süper Lig'i 102 puanla zivede tamamlayıp 24'üncü kez şampiyon olan Galatasaray ile Trabzonspor'u yenip Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. İki ekibini kozlarını paylaşacağı finalin tarihi ve saati açıklandı.

ADRES YİNE OLİMPİYAT

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ FORMATLA OYNANACAK

2023-2024 Süper Kupası Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak. Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.

Süper Kupa maçının tarihi belli oldu!

HEYECAN TURKUVAZ MEDYA'DA YAŞANACAK

Süper Kupa Finali Turkuvaz Medya Grubu kanalları tarafından yayınlanacak. 13 yıldır Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, organizasyonu her zamanki gibi şifresiz olarak futbol severlere ulaştıracak.

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